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12:30, 30 августа 2018

Фонд «Общественное мнение» установил, что более половины россиян поддерживают преследование за репосты публикаций

Фонд «Общественное мнение» установил, что более половины россиян поддерживают преследование за репосты публикаций, которые можно счесть экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. Таковых оказалось 55%. Не придерживаются такого мнения только 23%, остальные – 22% — затруднились ответить.

Из тех, кто ответил положительно, каждый третий считает, что сделавшие репосты должны нести такую же ответственность, как и авторы публикаций. Две трети респондентов во время опроса сказали, что пользуются социальными сетями.

Комментарии

34

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traxau_okurka 30 августа 2018 | 12:35

Бугага))))))))))) Страна рабов))))))

zapadnay 30 августа 2018 | 13:01

Не верю ФОМу, ВЦИОМу и Леваде.
Известно ведь, кто заказывает музыку, тот и платит.

put__out 30 августа 2018 | 13:12

zapadnay: Было уже. - По многочисленным требованиям трудящихся...

ddolly 30 августа 2018 | 12:39

Не удивлюсь, что по опросам окажется, что больше половины россиян вообще поддерживают расстрел большей части населения.

fig_vvam 30 августа 2018 | 12:44

ddolly: Расстрел не расстрел, а посадку поддержат.
Посодют всех!

balamuto 30 августа 2018 | 12:51

fig_vvam: Это же как надо было промыть мозги населению?
Киселевщина со соловьевщиной сделали свое мерзкое дело.

efilika 30 августа 2018 | 13:07

balamuto: путенщина

pro_hanov 30 августа 2018 | 12:39

Такие опросы всегда показывают, что большинство в стране - людоеды. Они за смертную казнь за кражу колосков, за ссылку на стройки Сибири всех очкариков, за изгнание из страны брюнетов и т.п. Только это большинство почему-то забывает при голосовании, что эти меры могут коснуться их или их родственников.

trippel 30 августа 2018 | 12:50

pro_hanov: они не забывают - они просто потомки вертухаев, ибо у сгноённых их дедами в лагерях потомство по естественным причинам было малочисленно

timbuktu 30 августа 2018 | 12:40

а они уверены.что сами не окажутся в роли оскорбляющих и экстремистов?

ramen 30 августа 2018 | 12:48

timbuktu: Оскорбляющих религиозные чувства ЕкстремисЬтов?
У ЕкстремисЬтов ведь тоже есть религиозные чуЙства...
А кто-то и их может оскорбить...
И так по кругу.

dorin1987 30 августа 2018 | 13:06

timbuktu: Им от чего-то кажется, что если они так или иначе причастны к шобле царька РФ (либо работая троллем, либо вертухаем, либо клоуном с нагайкой) - то как-то прокатит)

oneoretwo 30 августа 2018 | 12:41

...что прикажут, то и "установят"...

polikarpich 30 августа 2018 | 12:42

Небось, половина из этой "больее половины" вообще не поняли, о чём их спрашивают.
А тем, кто действительно так считает, уже ничего и никогда не поможет. Только стерилизация, чтоб не распространяли себе подобных по земному шарику.

sneer1 30 августа 2018 | 13:01

polikarpich: Еще целительный эвтаназин.

ramen 30 августа 2018 | 12:46

Среди КОГО проводился "опрос"?

zolingen 30 августа 2018 | 13:00

ramen: среди работников спецслужб, помилованых от повышения пенсионного возраста.

trippel 30 августа 2018 | 12:47

Интересно узнать как был сформулирован вопрос :-)

trippel 30 августа 2018 | 13:01

trippel: не поленился - залез на сайт фом.... и оказывается это одна из многих ступеней большого опроса, на которой опрашиваемый уже не сомневается в качестве экспертиз, а отвечает исходя из императива, что материалы реально экстремистские

encopresis 30 августа 2018 | 12:48

Установил или постановил?

platonnekafrin 30 августа 2018 | 12:52

Загадка: Что за страна, где одна половинка за то, чтобы посадили другую?
Отгадка: Это не страна, а задница.

lisaws 30 августа 2018 | 12:53

По ВЦИОМ примерно столько же россиян мечтают о репрессиях. Опрос проводился среди силовиков? Типа "Это я - их и никогда - меня"

byaka50 30 августа 2018 | 12:54

Ни разу не встречал тех, кто поддерживает... Бряхня!

piter_ug 30 августа 2018 | 12:56

//более половины россиян поддерживают преследование за репосты //

Ну все логично - потомки вертухаев и стукачей.

sneer1 30 августа 2018 | 12:59

Действительно, - страна рабов. Поддерживать преследование за репосты и лайки, - приблизительно как поддерживать преследование за анекдоты. Это бедная страна уже проходила. Видимо, довлатовские четыре миллиона доносов содержатся в той самой лишней хромосоме, о которой Мединский говорил. И вндь не понимают дебилы, что такая поддержка преследования и пресловутая пенсионная реформа в той форме, в которой это проводится, - звенья одной цепи. Второго без первого быть не может в принципе.

pyfrjvsqfldjrfn 30 августа 2018 | 13:07

sneer1: так за анекдоты уже снова сажают.

sneer1 30 августа 2018 | 13:11

pyfrjvsqfldjrfn: Да. Читал об этом. Поэтому и сравнил. Но - закончится все, видимо, еще одной "крупнейшей геополитической катастрофой". Только теперь, к сожалению, на месте СССР, видимо, будет Россия.

tks 30 августа 2018 | 13:25

sneer1: Здесь распад - это логика развития оккупированной быдломассами и чекизмом страны.

tks 30 августа 2018 | 13:23

sneer1: "Лишняя хромосома" - это признак синдрома Дауна, как говорит учебник судебной психиатрии.

cromwel 30 августа 2018 | 13:02

Россия сошла с ума. Если это првда, то это очень печально..

elenaprekrasnaya2009 30 августа 2018 | 13:03

Это ж как вопрос людям задали, что они против себя самих выступают?

Где спрашивали? В Госдуме?

Страна дремучих рабов.

ppvngavr 30 августа 2018 | 13:11

О причинах всего этого беспредела властей, упорно поддерживаемого агрессивно-послушным, по определению академика РАН Юрия Афанасьева, или путинским большинством, читайте в публикации:
"Истоки реки, текущей никуда": http://www.proza.ru/2018/05/06/842

pikol 30 августа 2018 | 13:17

Для этих 55% Интернет существует лишь для выкладывания фоток котиков и еды.

tks 30 августа 2018 | 13:19

Путинизация принесла свои плоды.

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