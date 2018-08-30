Фонд «Общественное мнение» установил, что более половины россиян поддерживают преследование за репосты публикаций, которые можно счесть экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. Таковых оказалось 55%. Не придерживаются такого мнения только 23%, остальные – 22% — затруднились ответить.

Из тех, кто ответил положительно, каждый третий считает, что сделавшие репосты должны нести такую же ответственность, как и авторы публикаций. Две трети респондентов во время опроса сказали, что пользуются социальными сетями.