Макрон считает, что странам Европы необходимо строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что странам Европы необходимо строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией. Макрон сказал, что нацелен на стратегическое партнерство с Россией, но ожидает встречных шагов от Москвы.
При этом президент Франции оговорился, что развитие отношений с Россией не означает, что Париж забудет о международных проблемах последних лет.
Комментарии26
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vblack 30 августа 2018 | 12:39
"Мы за всё хорошее" (с)
luger_max_otto 30 августа 2018 | 12:42
Вот последствия того, что Макрон до сих пор трахает "учительницу первую свою".
ext_lev_ev 30 августа 2018 | 12:46
Смешной этот Макроша-Макароша..
"Строить систему безопасности вместе с Россией"..
Ага.. Бороться с распространением наркотиков вместе с Пабло Эскобаром.
Победить малярию, объединившись в борьбе с комарами - вместе мы сила!
Вот для чего или для кого Макроша это выдавил из себя?
Или снова фейк, типа, так наш МИД перевёл Макрона на русский?
Ну, типа, Нотр-Дам-де Пари - это "наши дамы из Парижа"?
хи-хи, в общем.
kryimzdick 30 августа 2018 | 12:50
ext_lev_ev: у Макрона есть чем поделиться с Россией вплане территорий? Как насчет народной Куршевельской республики? Или федерализировать Сен-тропе?
nersesov 30 августа 2018 | 13:07
kryimzdick: Зачем же трогать Сан-Тропе, для этого Украина есть.
andreyoo 30 августа 2018 | 13:11
ext_lev_ev: Или снова фейк, типа, так наш МИД перевёл Макрона на русский?
-- Ну так пойди погугли проверь разоблачи...
romashka__ 30 августа 2018 | 12:48
Надо сначала мускулы накачать и решить старые проблемы с Россией. Вскармливать нового Гитлера - очень дорого и опасно.
Макрон, разумеется, может говорить всё, что угодно.
Пока демократы в США не найдут нового лидера, Европа будет в плену русской мафии.
perestarok 30 августа 2018 | 13:10
romashka__: "Надо сначала мускулы накачать и решить старые проблемы с Россией. Вскармливать нового Гитлера - очень дорого и опасно.
Макрон, разумеется, может говорить всё, что угодно.
Пока демократы в США не найдут нового лидера, Европа будет в плену русской мафии."
Американцам надо вскормить нового Гитлера против России. Европой они опять пожертвуют.
fig_vvam 30 августа 2018 | 12:42
Обычное дежурное бла бла-бла, реально это то, что " Париж забудет о международных проблемах последних лет."
Вот это ими будет сложно забыть.
В 2007 г они подумали, что Россия шутит.
какие уж там шутки, очнулись, а .... хрен уже в желудке.
noxepy_88 30 августа 2018 | 12:43
"Строить архитектуру".... Неужто прямо так и сказал?
tks 30 августа 2018 | 13:01
noxepy_88: Видимо, это МИД РФ переводил. А у них опыт большой в переводах, одно "извинение Эрдогана" чего стоит!
sensei54 30 августа 2018 | 12:46
Спятил Макрон.
Забыл про Марсель лета 2016-го? Будет тебе архитектура.
natalia_spb 30 августа 2018 | 12:47
Коллаборационизм у французов в крови...
kryimzdick 30 августа 2018 | 12:51
natalia_spb: Макрон думает, что оккупация будет по типу гитлеровской, мягкая.
tks 30 августа 2018 | 12:59
kryimzdick: Перепутал Микроша Путэна с Петэном!
tks 30 августа 2018 | 12:48
Безопасность вместе с агрессором?
noxepy_88 30 августа 2018 | 12:50
tks: Вам не стыдно пороть чушь?
Россия по итогам первого полугодия 2018 года оказалась крупнейшим инвестором в экономику Украины. Ее вклад составляет 436 миллионов долларов, а это треть от всего общего объема инвестиций.
На втором месте по инвестициям стоят Кипр и Нидерланды, которые вложили в украинскую экономику более 200 миллионов долларов каждая. Среди крупных инвесторов также оказались Австрия, Польша, Франция и Великобритания, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные Госслужбы статистики Украины.
tks 30 августа 2018 | 12:57
noxepy_88: Про Кипр как инвестор, это понятно: офшорная зона. Что касается России, статистика дана (если ваша ссылка не фуфло ольгинское) видимо, с учетом Крыма, который Украина считает временно оккупированной территорией. Поэтому - чушь это по вашей линии.
noxepy_88 30 августа 2018 | 13:03
tks: Ахахахаа! Хорошая попытка (на самом деле нет)
Примерно 60% от всех инвестиций Украина направила в финансовую сферу, 10% - в торговлю, а еще примерно по 8% - в промышленность и телекоммуникации.
Эта статистика, разумеется, приводится без учета данных по Крыму, Донецкой и Луганской областям.
P.S.
Кто такие "кипрские инвесторы" знает каждый образованный московский интеллигент. Статистика самая что ни на есть правильная))) У меня написано, откуда она, попробуйте почитать ещё раз.
tks 30 августа 2018 | 13:10
noxepy_88: Украина направила? ;)))
Тогда Любопытно, если из РФ в Украину деньги идут, то почему эти деньги бегут из РФ, где всё лучше, чем у хохлов?
Кстати, дайте ссылку на первоисточник, ха-ха-ха ;)))
pravdatut 30 августа 2018 | 12:58
noxepy_88: А, на сколько РФ разрушила и вкрала предприятий в Крыму, Луг. и Дон. обл.????
andreyoo 30 августа 2018 | 13:13
noxepy_88: Вам не стыдно пороть чушь?
--
Во, бл.-ппц, ты сейчас чушь выпалил!
tunis 30 августа 2018 | 12:53
Макарону стоило бы почитать историю Франции, как она пыталась строить общую безопасность вместе со стариком Алоизычем.
Чем там дело кончилось, а, Макарон?
А тут реинкарнация деда Адольфа подросла. Хочешь повторить? А Адольф второй говорит, что может повторить. Готовь свои города к бомбардировкам, Адольф второй на Сирии и Украине уже натренировался.
Видать, рашкопенсы, Вова ваши пенсии макарону подарил, чтоб он так подпевал и подмахивал Вове.
Ещё надо рашко-мамок на их материнский капитал обшерстить, поднести дружбану Сильвио.
Все равно, если у мамок много детей, они на пенсию на три дня раньше могут уйти.
Ой, прям купаются в льготах все расияшек!!
zolingen 30 августа 2018 | 12:56
Нельзя строить безопасность с бандитами. Чревато.
guerrilleros 30 августа 2018 | 12:58
Ещё один под дембель президентом в Роснефть лыжи намылил ?
cromwel 30 августа 2018 | 12:59
Видно платежка из кремля дошла до адресата или лягушек несвежих объелся давеча.