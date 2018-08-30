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12:30, 30 августа 2018

Макрон считает, что странам Европы необходимо строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что странам Европы необходимо строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией. Макрон сказал, что нацелен на стратегическое партнерство с Россией, но  ожидает встречных шагов от Москвы.

При этом президент Франции оговорился, что развитие отношений с Россией не означает, что Париж забудет о международных проблемах последних лет.

Комментарии

26

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vblack 30 августа 2018 | 12:39

"Мы за всё хорошее" (с)

luger_max_otto 30 августа 2018 | 12:42

Вот последствия того, что Макрон до сих пор трахает "учительницу первую свою".

ext_lev_ev 30 августа 2018 | 12:46

Смешной этот Макроша-Макароша..
"Строить систему безопасности вместе с Россией"..
Ага.. Бороться с распространением наркотиков вместе с Пабло Эскобаром.
Победить малярию, объединившись в борьбе с комарами - вместе мы сила!

Вот для чего или для кого Макроша это выдавил из себя?
Или снова фейк, типа, так наш МИД перевёл Макрона на русский?
Ну, типа, Нотр-Дам-де Пари - это "наши дамы из Парижа"?
хи-хи, в общем.

kryimzdick 30 августа 2018 | 12:50

ext_lev_ev: у Макрона есть чем поделиться с Россией вплане территорий? Как насчет народной Куршевельской республики? Или федерализировать Сен-тропе?

nersesov 30 августа 2018 | 13:07

kryimzdick: Зачем же трогать Сан-Тропе, для этого Украина есть.

andreyoo 30 августа 2018 | 13:11

ext_lev_ev: Или снова фейк, типа, так наш МИД перевёл Макрона на русский?
-- Ну так пойди погугли проверь разоблачи...

romashka__ 30 августа 2018 | 12:48

Надо сначала мускулы накачать и решить старые проблемы с Россией. Вскармливать нового Гитлера - очень дорого и опасно.
Макрон, разумеется, может говорить всё, что угодно.
Пока демократы в США не найдут нового лидера, Европа будет в плену русской мафии.

perestarok 30 августа 2018 | 13:10

romashka__: "Надо сначала мускулы накачать и решить старые проблемы с Россией. Вскармливать нового Гитлера - очень дорого и опасно.
Макрон, разумеется, может говорить всё, что угодно.
Пока демократы в США не найдут нового лидера, Европа будет в плену русской мафии."

Американцам надо вскормить нового Гитлера против России. Европой они опять пожертвуют.

fig_vvam 30 августа 2018 | 12:42

Обычное дежурное бла бла-бла, реально это то, что " Париж забудет о международных проблемах последних лет."

Вот это ими будет сложно забыть.
В 2007 г они подумали, что Россия шутит.
какие уж там шутки, очнулись, а .... хрен уже в желудке.

noxepy_88 30 августа 2018 | 12:43

"Строить архитектуру".... Неужто прямо так и сказал?

tks 30 августа 2018 | 13:01

noxepy_88: Видимо, это МИД РФ переводил. А у них опыт большой в переводах, одно "извинение Эрдогана" чего стоит!

sensei54 30 августа 2018 | 12:46

Спятил Макрон.
Забыл про Марсель лета 2016-го? Будет тебе архитектура.

natalia_spb 30 августа 2018 | 12:47

Коллаборационизм у французов в крови...

kryimzdick 30 августа 2018 | 12:51

natalia_spb: Макрон думает, что оккупация будет по типу гитлеровской, мягкая.

tks 30 августа 2018 | 12:59

kryimzdick: Перепутал Микроша Путэна с Петэном!

tks 30 августа 2018 | 12:48

Безопасность вместе с агрессором?

noxepy_88 30 августа 2018 | 12:50

tks: Вам не стыдно пороть чушь?

Россия по итогам первого полугодия 2018 года оказалась крупнейшим инвестором в экономику Украины. Ее вклад составляет 436 миллионов долларов, а это треть от всего общего объема инвестиций.

На втором месте по инвестициям стоят Кипр и Нидерланды, которые вложили в украинскую экономику более 200 миллионов долларов каждая. Среди крупных инвесторов также оказались Австрия, Польша, Франция и Великобритания, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные Госслужбы статистики Украины.

tks 30 августа 2018 | 12:57

noxepy_88: Про Кипр как инвестор, это понятно: офшорная зона. Что касается России, статистика дана (если ваша ссылка не фуфло ольгинское) видимо, с учетом Крыма, который Украина считает временно оккупированной территорией. Поэтому - чушь это по вашей линии.

noxepy_88 30 августа 2018 | 13:03

tks: Ахахахаа! Хорошая попытка (на самом деле нет)

Примерно 60% от всех инвестиций Украина направила в финансовую сферу, 10% - в торговлю, а еще примерно по 8% - в промышленность и телекоммуникации.
Эта статистика, разумеется, приводится без учета данных по Крыму, Донецкой и Луганской областям.

P.S.
Кто такие "кипрские инвесторы" знает каждый образованный московский интеллигент. Статистика самая что ни на есть правильная))) У меня написано, откуда она, попробуйте почитать ещё раз.

tks 30 августа 2018 | 13:10

noxepy_88: Украина направила? ;)))
Тогда Любопытно, если из РФ в Украину деньги идут, то почему эти деньги бегут из РФ, где всё лучше, чем у хохлов?

Кстати, дайте ссылку на первоисточник, ха-ха-ха ;)))

pravdatut 30 августа 2018 | 12:58

noxepy_88: А, на сколько РФ разрушила и вкрала предприятий в Крыму, Луг. и Дон. обл.????

andreyoo 30 августа 2018 | 13:13

noxepy_88: Вам не стыдно пороть чушь?
--
Во, бл.-ппц, ты сейчас чушь выпалил!

tunis 30 августа 2018 | 12:53

Макарону стоило бы почитать историю Франции, как она пыталась строить общую безопасность вместе со стариком Алоизычем.
Чем там дело кончилось, а, Макарон?
А тут реинкарнация деда Адольфа подросла. Хочешь повторить? А Адольф второй говорит, что может повторить. Готовь свои города к бомбардировкам, Адольф второй на Сирии и Украине уже натренировался.

Видать, рашкопенсы, Вова ваши пенсии макарону подарил, чтоб он так подпевал и подмахивал Вове.
Ещё надо рашко-мамок на их материнский капитал обшерстить, поднести дружбану Сильвио.
Все равно, если у мамок много детей, они на пенсию на три дня раньше могут уйти.
Ой, прям купаются в льготах все расияшек!!

zolingen 30 августа 2018 | 12:56

Нельзя строить безопасность с бандитами. Чревато.

guerrilleros 30 августа 2018 | 12:58

Ещё один под дембель президентом в Роснефть лыжи намылил ?

cromwel 30 августа 2018 | 12:59

Видно платежка из кремля дошла до адресата или лягушек несвежих объелся давеча.

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