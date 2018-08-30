Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что странам Европы необходимо строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией. Макрон сказал, что нацелен на стратегическое партнерство с Россией, но ожидает встречных шагов от Москвы.

При этом президент Франции оговорился, что развитие отношений с Россией не означает, что Париж забудет о международных проблемах последних лет.