В подмосковном Реутове горит крытый теннисный корт
Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Проводится эвакуация. Об этом «Интерфакс» сообщили в региональном главке МЧС. Борьбу с огнем ведут 14 единиц техники.
Как сообщило агентство «Интерфакс», площадь локализации пожара составляет почти две с половиной тысячи квадратных метров.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 30 августа 2018 | 12:37
Корт горит! Корт, Карл! Блин, еще бы склад наковален подожгли.....
encopresis 30 августа 2018 | 12:44
tv_victim: Твоя ванная и засраный сортир будут гореть, как факел, имей это ввиду, жертва ящика!
tvitov66 30 августа 2018 | 12:59
encopresis: это все фигня, у нас стабильный рубель горит
l7kozlov 30 августа 2018 | 13:16
корт горит? открытый? А футбольные поля еще не горят?
andy66 30 августа 2018 | 12:49
трение очень сильное на корте
efilika 30 августа 2018 | 13:04
какой по счету после всех проверок?