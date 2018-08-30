В подмосковном Реутове горит крытый теннисный корт

Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Проводится эвакуация. Об этом «Интерфакс» сообщили в региональном главке МЧС. Борьбу с огнем ведут 14 единиц техники.

Как сообщило агентство «Интерфакс», площадь локализации пожара составляет почти две с половиной тысячи квадратных метров.