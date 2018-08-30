РСС: Выезд студентов Аграрного университета Петербурга на уборку урожая должен осуществляться на добровольной основе
Инициатива Аграрного университета Санкт-Петербурга отправлять своих студентов всех специальностей на поля хозяйств Калининградской области должна осуществляться на добровольной основе. Такое мнение выразил заместитель председателя Российского Союза студентов Юрий Наконечный.
«Надо попытаться рассмотреть в данном вопросе практическую составляющую. Если это действительно новые знания для студентов, то это положительная практика. Но мы не должны забывать, что данная инициатива должна быть добровольной», — сказал Ю.Наконечный.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 30 августа 2018 | 12:14
Следует отказаться от принципа добровольного участия в битве за урожай и заменить его на всеобщую колхозную трудовую мобилизацию!
oneoretwo 30 августа 2018 | 12:14
...себе - лазурные берега, яхты и майами...
...быдлу - возвращение в СОВОК...
zztop1960 30 августа 2018 | 12:21
oneoretwo: Так при совке поля и урожаи были государственными , а тут дармовые работники на частную ферму или как ?
kindman_a 30 августа 2018 | 12:26
zztop1960:
А кстати, да - это как выглядит?
avp235 30 августа 2018 | 12:34
kindman_a:
Вероятно, с каждым студентом, согласившимся на работу будет заключен трудовой договор, в котором будут закреплены права и обязанности сторон?
bear123581321 30 августа 2018 | 12:24
Привет, Совок! Обгоним и перегоним Америку по надоям и урожайности! Пу - ум, честь и совесть нашей эпохи!
a_111111 30 августа 2018 | 12:25
Стоп. А если это практика по их специальности?
democ 30 августа 2018 | 12:35
Знаем мы эту "добровольность". Добровольно - принудительно на самом деле это будет. Вообще в последнее время паханат запустил новую скрепу - волонтёрство, по сути которое больше всего напоминает работу "задаром", за тарелку супа.
timber_head 30 августа 2018 | 12:54
Чё, опять "на картошку"? "Участие в субботнике не обязательно, но желательно, в обязательном порядке". Ну кому они звиздят про "добровольность", господи?
malinskii 30 августа 2018 | 12:55
совком уже не пахнет. воняет....
rumik 30 августа 2018 | 13:20
malinskii: а чем не нравился совок, или за прошедшие годы надышались воздухом свободы, в Турции побывали?