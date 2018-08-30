РСС: Выезд студентов Аграрного университета Петербурга на уборку урожая должен осуществляться на добровольной основе

Инициатива Аграрного университета Санкт-Петербурга отправлять своих студентов всех специальностей на поля хозяйств Калининградской области должна осуществляться на добровольной основе. Такое мнение выразил заместитель председателя Российского Союза студентов Юрий Наконечный.

«Надо попытаться рассмотреть в данном вопросе практическую составляющую. Если это действительно новые знания для студентов, то это положительная практика. Но мы не должны забывать, что данная инициатива должна быть добровольной», — сказал Ю.Наконечный.