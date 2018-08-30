Большинство российских больниц не смогло выполнить «майские указы» по повышению зарплат медикам
Так, по крайней мере, утверждает РБК на основе анализа прошлогодней финансовой отчетности.
Согласно «майским указам» 2012 года, зарплаты врачам должны были составлять 200% от средней по региону, санитарам и медсестрам – 100%. РБК подсчитал, какими бы оказались зарплаты немедицинского персонала в случае выполнения распоряжений президента Владимира Путина. Согласно отчетности за прошлый год, которую опубликовали свыше 7 тысяч медучреждений, только 814 из них смогли бы обеспечить зарплату немедицинским работникам выше средней по региону. Еще более 3 тысяч медучреждений смогли бы платить зарплату такому персоналу выше прожиточного минимума, но ниже средней по региону. Свыше двух тысяч больниц и поликлиник не достигли бы и этих показателей, а в 864 медучреждениях фонда оплаты труда и вовсе бы не хватило на остальных сотрудников. При этом, как предполагает РБК на основе своих подсчетов, количество врачей в российских медучреждениях составляет чуть больше половины от всего персонала.
Весной правительство отчиталась о выполнении «майских указов» по повышению зарплат медикам.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 30 августа 2018 | 12:10
Забавно: майские обещания давал нацдилер, а выполнять их должны совершенно другие люди.
Хорошо, что сейчас "37-й лайт", поэтому за невыполнение не расстреливают!
opiatnovyi63 30 августа 2018 | 12:16
Можно подумать, что подавляющее количество больниц РФ имеют возможность повышать зарплату работникам!
opponent70 30 августа 2018 | 12:59
opiatnovyi63: По "майским указам" "зарплату" повысили себе главрвачи и чиновники от медицины!
piterrr 30 августа 2018 | 12:21
"не выполнило", потому что и эти больницы и их медработников ограбил этот самый "майский указатель" гопник гэбистский!...А если даже и были выделены деньги, то они до медработников просто не дошли, потому что по пути были безнаказанно разворованы главврачами этих самых больниц вместе с местной администрацией и местным управлением здравоохранения..
ringmenn 30 августа 2018 | 12:37
Как можно выполнять то, что не выполнимо?? П-ть не мешки ворочать!!! Показушник долбанный.