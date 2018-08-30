Большинство российских больниц не смогло выполнить «майские указы» по повышению зарплат медикам

Так, по крайней мере, утверждает РБК на основе анализа прошлогодней финансовой отчетности.

Согласно «майским указам» 2012 года, зарплаты врачам должны были составлять 200% от средней по региону, санитарам и медсестрам – 100%. РБК подсчитал, какими бы оказались зарплаты немедицинского персонала в случае выполнения распоряжений президента Владимира Путина. Согласно отчетности за прошлый год, которую опубликовали свыше 7 тысяч медучреждений, только 814 из них смогли бы обеспечить зарплату немедицинским работникам выше средней по региону. Еще более 3 тысяч медучреждений смогли бы платить зарплату такому персоналу выше прожиточного минимума, но ниже средней по региону. Свыше двух тысяч больниц и поликлиник не достигли бы и этих показателей, а в 864 медучреждениях фонда оплаты труда и вовсе бы не хватило на остальных сотрудников. При этом, как предполагает РБК на основе своих подсчетов, количество врачей в российских медучреждениях составляет чуть больше половины от всего персонала.

Весной правительство отчиталась о выполнении «майских указов» по повышению зарплат медикам.