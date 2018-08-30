В подмосковном Реутове горит крытый теннисный корт
Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Проводится эвакуация. Об этом РИА сообщили в региональном главке МЧС. Борьбу с огнем ведут 14 единиц техники.
Как сообщило агентство «Интерфакс», площадь локализации пожара составляет почти две с половиной тысячи квадратных метров.
Комментарии1
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ss2020 30 августа 2018 | 13:04
там у их крытый теннисный корт... а на самом деле открытый... перелом!)))