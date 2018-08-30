Центр управления расследования Михаила Ходорковского прекратил работу

Это произошло спустя месяц после гибели в Центральной Африке съёмочной группы Орхана Джемаля, которая сотрудничала с ЦУР.

Глава Центра управления расследованиями Андрей Коняхин подал в отставку. Основатель медиапроекта Михаил Ходорковский её принял и объявил, что прекращает финансирование центра. Заявление опубликовано на сайте МБХ Медиа. По словам Ходорковского на продюсерской группе ЦУРа лежит часть ответственности за гибель в Центральноафриканской республике Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Ошибки при организации командировки. Но даже частичная ответственность слишком много для такой ситуации, отмечает бизнесмен. Существенной ошибкой он назвал подбор человека на месте, связного или фиксера. Некий мужчина по имени Мартин с журналистами так и не встретился, а после их убийства перестал выходить на связь. Они планировали снять документальный фильм о российской ЧВК Вагнер.

Есть все основания полагать, что съёмочная группа стала жертвой спланированной операции. Я также не снимаю с себя часть ответственности, сказал Ходорковский. Он ранее создал фонд для расследования убийства журналистов. Бывший глава ЦУР Андрей Коняхин на страничке в фейсбуке написал, что несёт всю ответственность за их гибель журналистов и будет теперь как независимый корреспондент искать убийц.

Власти ЦАР и России ранее заявили, что на журналистов напали с целью ограбления — при себе у них была крупная сумма денег и дорогостоящая съемочная техника. По другой версии, к гибели съёмочной группы могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».