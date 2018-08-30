Z Архив новостей новости
5 4 6 1198
12:00, 30 августа 2018

Центр управления расследования Михаила Ходорковского прекратил работу

Это произошло спустя месяц после гибели в Центральной Африке съёмочной группы Орхана Джемаля, которая сотрудничала с ЦУР.

Глава Центра управления расследованиями Андрей Коняхин подал в отставку. Основатель медиапроекта Михаил Ходорковский её принял и объявил, что прекращает финансирование центра. Заявление опубликовано на сайте МБХ Медиа. По словам Ходорковского на продюсерской группе ЦУРа лежит часть ответственности за гибель в Центральноафриканской республике Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Ошибки при организации командировки. Но даже частичная ответственность слишком много для такой ситуации, отмечает бизнесмен. Существенной ошибкой он назвал подбор человека на месте, связного или фиксера. Некий мужчина по имени Мартин с журналистами так и не встретился, а после их убийства перестал выходить на связь. Они планировали снять документальный фильм о российской ЧВК Вагнер.

Есть все основания полагать, что съёмочная группа стала жертвой спланированной операции. Я также не снимаю с себя часть ответственности, сказал Ходорковский. Он ранее создал фонд для расследования убийства журналистов. Бывший глава ЦУР Андрей Коняхин на страничке в фейсбуке написал, что несёт всю ответственность за их гибель журналистов и будет теперь как независимый корреспондент искать убийц.

Власти ЦАР и России ранее заявили, что на журналистов напали с целью ограбления — при себе у них была крупная сумма денег и  дорогостоящая съемочная техника. По другой версии, к гибели съёмочной группы могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

noxepy_88 30 августа 2018 | 12:11

Теперь в контактик, группы пропагандирующие суицид подастся, к бапке не ходи!

banyi3 30 августа 2018 | 12:16

Комсомолец хапнул бабла в 90х, молодец! Потом по тупости полез в политику, отсидел, молодец! Теперь что он хочет? Подохнуть? Это всё не сложно... )

banyi3 30 августа 2018 | 12:20

banyi3: Деньги на ванну и шарф в бюджете найдут )

moisha_pid 30 августа 2018 | 12:23

Скорее всего ходорковский финансировал не ЦУР, а ЦРУ - так будет точнее.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 501 6 7039 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

+ На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» Пострадавших нет…

5 116 6 18084 23.08
8читать ;смотреть
Kкурск, техника, происшествия, видео, события
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 85 6 8189 27.08
Kистория, мнения
Блоги

ТВ-2 агентство новостей

Охранник администрации Советского района Томска «попал в рабство» Мужчина работал круглые сутки, без выходных, в течении почти двух месяцев. Он не мог покинуть свой пост, так как был единственным бессменным охранником. За работу ему не платили…

5 56 6 17296 23.08
Kтомск, общество, происшествия, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Порошенко принёс извинения, корона с него не упала Думаю, что и зомбоящик кремлёвский по этой теме сегодня вечером пройдётся. Скажут две вещи: Порошенко облажался, а Россия очень сильная. Не скажут только одно…

5 205 6 54014 23.08
Kукраина, порошенко, политика, донбасс, мнения
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 106 6 13059 24.08
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 83 6 10472 24.08
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 55 6 7090 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 73 6 9329 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 47 6 6080 24.08
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 864 6 112000 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 48 6 6233 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7276 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 383 6 53839 24.08
Kнемцов, литва, мнения
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 525 6 75470 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украине сегодня 27. Дышит или не дышит? Что ждёт Украину? Не знаю, как и не знаю, что ждёт Россию. Вместе нам больше не быть и не надо себя тешить иллюзиями…

5 427 6 61481 24.08
Kукраина, политика, крым, рф, общество, власть, конфликты, события

Популярное за неделю

Новости

РЖД планирует новую «стройку века» К 20 декабря должно быть готово технико-экономическое обоснование Второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали…

5 19 6 6012
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мне кажется, небезопасно воровать у тех, кто должен являться цепными псами режима, которые бьют на улицах, крушат на улицах черепушки. Но, видимо, инстинкт сильнее рациональных соображений…

5 146 6 124243 25.08
#слушать 47:02 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 106 6 13059 24.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 185 6 356136 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Видео дня

+ В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...

5 380 6 87834 25.08
8читать ;смотреть
Kполитика, наркотики, власть, бельгия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7219106
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3636209

Сегодня в эфире