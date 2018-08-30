Высшие учебные заведения возвращаются к практике привлечения студентов к уборке урожая
Во всяком случае, колледж Санкт-Петербургского Государственного Аграрного университета на своей странице ВКонтакте объявил, что студенты 2 и 3-х курсов всех специальностей с 3 по 14 сентября будут направлены на поля хозяйств Ленинградской области. Отмечается, что явка обязательна.
В комментариях к этой записи от лица колледжа говорится, что распоряжение ректора на этот счет пока только ожидается.
Если студенты Аграрного университета едут на уборку урожая, практиковаться в будущей специальности, это хорошо, если они будут на кого-то бесплатно работать, то выезд должен быть сугубо добровольным, считает заместитель председателя Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный.
Юрий Наконечный добавил, что нельзя возвращаться к практике советских времен, когда студенты в обязательном порядке ездили «на картошку».
Комментарии39
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alex_sionist 30 августа 2018 | 12:49
Поздравляю Вас! Семимильными шагами идете в прошлое.Предлагаю еще ввести предмет история "Единой России" и президентский религиозный субботник с крестными ходами вокруг всех учебных и научных учреждений
cromwel 30 августа 2018 | 13:04
Да чего уж там студентов, всех на картошку. Пусть хомячки за бесплатно вкалывают.
pravdatut 30 августа 2018 | 13:05
Крестьяне вымирают и уезжают из дохлых деревень!
im185 30 августа 2018 | 13:05
Студенты ездили на картошку, чтобы оказаться на нарах для не было большим шоком