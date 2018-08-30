Белковский: Вероятный уход Валентины Матвиенко в отставку объясняется решением Владимира Путина

Вероятный уход Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации (СФ) объясняется решением президента РФ Владимира Путина. При этом ее место займет вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Станислав Белковский.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что спикер СФ В.Матвиенко в будущем может покинуть пост в силу возраста.

«Валентина Ивановна уходить не хочет, у нее огромный запас энергии, но все это решает Владимир Владимирович, а он уже решил, что Турчак будет спикером Совета Федерации», — сказал С.Белковский. Он объяснил решение В.Путина тем, что В.Матвиенко – «ужасно яркий человек», а президент «тяготится таковыми».