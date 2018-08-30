Белковский: Вероятный уход Валентины Матвиенко в отставку объясняется решением Владимира Путина
Вероятный уход Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации (СФ) объясняется решением президента РФ Владимира Путина. При этом ее место займет вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Станислав Белковский.
Таким образом он прокомментировал новость о том, что спикер СФ В.Матвиенко в будущем может покинуть пост в силу возраста.
«Валентина Ивановна уходить не хочет, у нее огромный запас энергии, но все это решает Владимир Владимирович, а он уже решил, что Турчак будет спикером Совета Федерации», — сказал С.Белковский. Он объяснил решение В.Путина тем, что В.Матвиенко – «ужасно яркий человек», а президент «тяготится таковыми».
Комментарии4
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arye_11 30 августа 2018 | 12:07
В чем "ужасна яркость" Валентины Матвиенко?
Видимо в молодежном макияже на 70-летнем лице.
mag_1 30 августа 2018 | 12:32
до сих пор помнит ее кличку: Валька -стакан?
ringmenn 30 августа 2018 | 12:40
Пипец. Ярче некуда. Рыночная хабалка!!!
sadda 30 августа 2018 | 12:40
А чего ей, сделала сынульку миллиардером, можно и на покой.