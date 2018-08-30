Правительство разрешило использовать простую электронную подпись при получении госуслуг
В постановлении, опубликованном на сайте правительства говорится, что речь идет о ключе, полученном физическим лицом при личном приеме.
Отмечается, что внесенные изменения позволят сократить расходы заявителей, которые связаны с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.
Комментарии2
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vasyakirin 30 августа 2018 | 11:41
т.е, достаточно отобрать у человека чип и можно делать с ним что хочешь?
jetsam 30 августа 2018 | 12:03
все просто.
дерибсаски и вротенберги заломили за носители такую сумму,
что дешевле мерседес купить.
вот и решили обойтись ключом, нацарапанном на бересте.
благо коры дуба и бересты - завались и бесплатно (валежник же)