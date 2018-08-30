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11:30, 30 августа 2018

Суд начнет сегодня рассмотрение искового заявления бывшего главного редактора журнала Форбс Николая Ускова

Пресненский суд Москвы начнет сегодня рассмотрение искового заявления бывшего главного редактора журнала Форбс Николая Ускова. Он оспаривает свое увольнение с должности по обвинению в систематических нарушениях трудовой дисциплины. Усков просит восстановить его на работе, признать незаконными дисциплинарные взыскания, выплатить ему зарплату за вынужденный прогул и  выплатить компенсацию морального вреда.

Как ожидается, по итогам сегодняшнего заседания суд назначит дату рассмотрения дела по существу.

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