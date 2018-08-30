Суд в Свердловской области прекратил дело в отношении пенсионерки, обвиняемой в организации несогласованной акции

Суд в Свердловской области прекратил административное дело в отношении 63-летней пенсионерки, которую обвиняли в организации несогласованной акции.



Суд не нашел в ее действиях состава правонарушения, — сообщила правозащитная группа «Агора». Ее пытались привлечь к ответственности за то, что она собирала местных жителей на встречу с журналистами местного телеканала. Съемочная группа готовила сюжет о том, что в здешних домах два месяца нет горячей воды.