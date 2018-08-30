Суд в Свердловской области прекратил дело в отношении пенсионерки, обвиняемой в организации несогласованной акции
Суд в Свердловской области прекратил административное дело в отношении 63-летней пенсионерки, которую обвиняли в организации несогласованной акции.
Суд не нашел в ее действиях состава правонарушения, — сообщила правозащитная группа «Агора». Ее пытались привлечь к ответственности за то, что она собирала местных жителей на встречу с журналистами местного телеканала. Съемочная группа готовила сюжет о том, что в здешних домах два месяца нет горячей воды.
Комментарии5
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encopresis 30 августа 2018 | 11:50
Излишняя либеральность опасна в нынешней ситуации. Сегодня пенсионерку освободили, а завтра всякие неизвестно кто по улицам будут бегать и чушь нести.
oneoretwo 30 августа 2018 | 11:51
...в стране, где полностью не исполняется основной Закон, суда, в общепринятом понимании, не может быть по определению...
ura_123 30 августа 2018 | 11:58
Ну зато полицаи проявили бдительность)))
polsan 30 августа 2018 | 12:00
Ее пытались привлечь к ответственности за то, что она собирала местных жителей на встречу с журналистами местного телеканала.
Это ж такая у них работа, привлекать за это и звёзды дают и зарплату платят.
Нуу, ошиблись малёк, с кем не бывает?! )))
sneer1 30 августа 2018 | 12:04
Абсурд какой-то. Абсурдно уже то, что ЗА ЭТО - "сбор граждан для общения с журналистами" - завели дело. Кафка от зависти кусает локти и смолит бычком в сторонке.