РБК: Большинство больниц в России не выполнило «майские указы» Владимира Путина о повышении зарплат медработникам

Большинство больниц в России не выполнило «майские указы» Владимира Путина о повышении зарплат медработникам, — утверждает РБК. Издание изучило финансовую отчетность за 2017 год и подсчитало, какими бы оказались зарплаты немедицинского персонала, если бы заработки медиков достигли значений из «майских указов».

Выяснилось, что в случае полноценного выполнения распоряжений президента, только в восьмистах четырнадцати больницах из нескольких тысяч заработки немедицинских работников могли бы достичь средних по региону. – делает вывод РБК.