РБК: Большинство больниц в России не выполнило «майские указы» Владимира Путина о повышении зарплат медработникам
Большинство больниц в России не выполнило «майские указы» Владимира Путина о повышении зарплат медработникам, — утверждает РБК. Издание изучило финансовую отчетность за 2017 год и подсчитало, какими бы оказались зарплаты немедицинского персонала, если бы заработки медиков достигли значений из «майских указов».
Выяснилось, что в случае полноценного выполнения распоряжений президента, только в восьмистах четырнадцати больницах из нескольких тысяч заработки немедицинских работников могли бы достичь средних по региону. – делает вывод РБК.
Комментарии15
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navsegda 30 августа 2018 | 11:37
Путин майский жук
ura_123 30 августа 2018 | 11:51
navsegda: Колорадский)))
ostapbey 30 августа 2018 | 11:41
И ведь знают что бунтуют...но стоят на коленях...
Даже..
gvs 30 августа 2018 | 11:41
Главврачи указы выполнили, но только в отношении себя любимых... )))
igorrrpadlowitchs 30 августа 2018 | 11:42
Так у нас больницы ведь зависят от бюджета. Они что сами себе будут зарплатыпрвышать? Что за бред!
sensei54 30 августа 2018 | 11:42
По моим наблюдениям - выполнили.
В течение лета дважды лежал в двух разных больницах.
Всё сделано просто до примитивности.
Поувольняли часть медперсонала, остальные стали работать на полторы-две ставки.
Зарплаты увеличились? Увеличились. Что не так?
Правда, в таком составе с пациентами теперь не управиться. Но кого это волнует?
equus 30 августа 2018 | 11:44
"Майские указы" это прошлое, почти как "лихие 90-е".
Настоящее -- это "пенсионная реформа"...
oneoretwo 30 августа 2018 | 11:47
...ничего, кроме констатации факта... а причины, где причины этого "невыполнения" ?...
sergo_25_26 30 августа 2018 | 11:47
Как им не стыдно.
vaka257 30 августа 2018 | 11:47
В Норвегии минимальную пенсию увеличили до 14 334 крон в месяц (116 924 руб). Такую пенсию государство гарантирует всем гражданам с низкими доходами. В стране много нефти - могут себе позволить. В России минимальная пенсия в 16 раз меньше - 7 489 руб в месяц...
ura_123 30 августа 2018 | 11:53
А что именно выполнено из так называемых майских указов от далёкого 2012 года???
sergo_25_26 30 августа 2018 | 11:54
Я вам честно говорю для меня как негражданина России, этот заголовок звучит как анекдот из 70-х.
sadda 30 августа 2018 | 11:55
То есть больницы виноваты, а не путинская власть? типа Вова как всегда не при чем, его дело обещать...
piterrr 30 августа 2018 | 11:56
"не выполнило", потому что и эти больницы и их медработников ограбил гопник гэбистский!...А если даже и были выделены деньги, то они до медработников просто не дошли, потому что по пути были безнаказанно разворованы главврачами этих самых больниц вместе с местной администрацией и местным управлением здравоохранения..
pavelgen Павел Гендельман 30 августа 2018 | 11:56
Уважаемые господа! Когда слышу про "указы Путина" всегда вспоминаю анекдот: Василий Иванович с Петьков пошли в публичный дом, выбрали девушек, разошлись по соседним номерам. Петька только ... как слышит рев Василия Ивановича - "именем революции ..." - Ну Петька все бросает врывается в номер Василия Ивановича и ... видит - сидит Вас. Иван, направив свой маузер на ... и ревет: "именем революции встать ..." Так и с путинскими указами, ни именем Путина, ни именем революции не получается!
С уважением,
Павел