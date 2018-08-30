Самолет, который предположительно является разведчиком НАТО, третьи сутки летает вдоль берегов РФ над Японским морем
Самолет, который предположительно является разведчиком НАТО, третьи сутки подряд летает вдоль берегов России над водами Японского моря. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, это вынуждает гражданские самолеты экстренно снижаться вблизи Владивостока. Агентство напоминает, что в эти дни в восточной части России идет подготовка к крупнейшим за последние десятилетия военным маневрам «Восток-2018».
Комментарии10
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sensei54 30 августа 2018 | 11:37
А над морем у Ялты с восьми утра нарезает круги Ту-214СР - самолёт-ретранслятор Президента РФ.
equus 30 августа 2018 | 11:38
А почему присутствие этого самолёта "вынуждает гражданские самолёты экстренно снижаться вблизи Владивостока"..??
gvs 30 августа 2018 | 11:39
Самолет с атомным двигателем? ))) Третьи сутки летает, однако... А про дозаправку - ни слова. ))))
vlad2 30 августа 2018 | 12:04
gvs: теоретически они могут летать неделями. Дозаправка в воздухе у военных стало рутиной.
testmeter 30 августа 2018 | 11:41
"это вынуждает гражданские самолеты экстренно снижаться" /// А чего гражданским самолетам разведчика бояться-то? Может они только притворяются гражданскими?
andygo__ru 30 августа 2018 | 11:44
Надо же... Один самолет, а сколько шухеру нагнал!
Тут, даже, другое позабавило: летает - уже третьи сутки!
Ну прям как наша ядерно-атомная ракета, что может сутки летать по непредсказуемой территории - ну, типпо, как надутый, незавязанный и отпущенный в свободный полет надувной през.... ой... шарик, вот!
Судя по всему, проклятые буржуины уже украли у нас секреты нашей инновационной ядерно-атомной ракеты из мультфильма.
olenenok_zed 30 августа 2018 | 11:45
может все таки "вынуждает гражданские самолеты экстренно снижаться вблизи Владивостока" (с) "подготовка к крупнейшим за последние десятилетия военным маневрам «Восток-2018»." (с) а не "Самолет, который предположительно является разведчиком НАТО" (с) который "третьи сутки подряд летает вдоль берегов России над водами Японского моря" (с)
dorin1987 30 августа 2018 | 11:49
/который предположительно является разведчиком НАТО/ - Т.к. эта аббревиатура является источником страха и паранойи царька РФ, то ожидать можно всего, что угодно. Даже в стадии "предположительного"
sergo_25_26 30 августа 2018 | 11:50
Да пугает он просто, так сказать на понт берет. Это надувной самолет, не бойся кужугетыч.
sg98 30 августа 2018 | 11:52
Да сбейте ео уже на хуй..