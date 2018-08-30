Самолет, который предположительно является разведчиком НАТО, третьи сутки летает вдоль берегов РФ над Японским морем

Самолет, который предположительно является разведчиком НАТО, третьи сутки подряд летает вдоль берегов России над водами Японского моря. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, это вынуждает гражданские самолеты экстренно снижаться вблизи Владивостока. Агентство напоминает, что в эти дни в восточной части России идет подготовка к крупнейшим за последние десятилетия военным маневрам «Восток-2018».