Сегодня сыграют свои ответные матчи клубы, претендующие на попадание в групповую стадию Лиги Европы

Сегодня Уфа и Зенит сыграют ответные матчи последней стадии отбора в Лигу Европы. Если Зенит, обыграв норвежский Мольде в Петербурге со счётом 3:1, может чувствовать себя довольно спокойно, то Уфа стоит перед гораздо более сложной задачей. В Глазго уфимцы проиграли 1:0. Теоретически, это оставляет Уфе неплохие шансы: любой победный счёт с разницей в 2 мяча оставляет Уфу в турнире. На практике же, Уфа проиграла несколько последних матчей в Российской Премьер-Лиге.

Тренер Рэйнджерс Стивен Джеррард, сказал , что они не боятся искусственного поля уфимского стадиона Нефтяник, и что этот матч хоть и решает многое, но для его команды почти стандартный. В Уфе наоборот, и руководство команды и игроки говорят, что это главный матч в истории клуба и они очень надеются на поддержку болельщиков.

Заполняемостью стадиона обеспокоились даже в правительстве Башкортостана и пообещали там провести работу, чтобы обеспечить аншлаг на матче с Рэйнджерс.

Матч в Уфе начнётся в 17 часов, Матч Зенита в 8 часов вечера.