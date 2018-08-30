Документальный фильм о профессиональной деятельности Кирилла Серебренникова вышел на Youtube
Он должен объяснить непосвященному зрителю как именно работала организация, сотрудников которой сейчас обвиняют в мошенничестве, — сказала «Эху» один из авторов ленты, журналист Катерина Гордеева.
Катерина Гордеева подчеркнула, что все документы о деятельности платформы проверены авторами фильма лично.
Комментарии3
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andre_klimov 30 августа 2018 | 11:26
Как Серебренников потратил 218 миллионов / #театральноедело - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=9l60ZU8A05o
moisha_pid 30 августа 2018 | 11:28
Авторы фильма учат как нужно воровать бюджетные деньги подрастающее поколение. Как бы авторы не оправдывали вора, на то существуют неопровержимые доказательства воровства господина Серебренникова.
От редакции ЭМ другого не следовало ожидать как обелять и защищать казнокрада из их либерального лагеря.
rus095 30 августа 2018 | 11:40
рассуждение либераста: Серебрянников конечно вор и сукин сын- но это НАШ сукин сын.