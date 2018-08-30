Валентина Матвиенко в обозримом будущем может покинуть пост спикера Совета Федерации
Об этом сообщает издание Знак.ком, со ссылкой на источники, близкие к руководству Единой России. Они говорят, что Матвиенко может уйти в отставку исключительно в силу возраста, а не из-за каких-то претензий к ее работе.
Валентина Матвиенко уйдет в отставку, потому что так решил президент Путин, сказал «Эху» политолог Станислав Белковский.
Претендентами на ее пост называют вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и министра обороны Сергея Шойгу.
Комментарии12
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tvitov66 30 августа 2018 | 11:10
в обозримом будущем и нацЛидер сверхдержавы будет гордо носить другое ФИО
blahovdav 30 августа 2018 | 11:25
tvitov66: в обозримом будущем и нацЛидер сверхдержавы будет гордо носить другое ФИО\\\ Боюсь, что с черенком в крысиной дупе ему будет это сложно делать....
johio 30 августа 2018 | 11:36
blahovdav: Но уж табличку то все равно прибьют. Кабаев Михаил Иванович
post_v 30 августа 2018 | 11:11
может устроиться советником в компанию по сбиванию сосулей лазером с крыш....
ts 30 августа 2018 | 11:24
post_v: Я думал, что наконец-то посадят... К Улюкаеву, к сахалинскому губернатору, к другим ворам из власти... Ан нет... Время еще не пришло...
post_v 30 августа 2018 | 11:54
ts:
...Ан нет... Время еще не пришло...
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и не придет
вот вчера, например, вице-президент Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), абсолютно трезвый бельгиец Бруно Чарльз Де Куман погиб, выпав из окна дома на улице Серафимовича, более известного как "Дом на набережной"...
yralez 30 августа 2018 | 11:19
Кремлелоиды стали жить долго.
Их обозримое будущее для нас недоступно.
orein51 30 августа 2018 | 11:43
на пенсию в 14 тыс.?
pusto1 30 августа 2018 | 11:50
Назад в киоск и пивом торговать?
elenaprekrasnaya2009 30 августа 2018 | 11:53
В обозримом будущем все наше Руководство может нас покинуть...
Один вопрос - когда это будущее наступит?
zhrv 30 августа 2018 | 11:54
Опять "тихая шойгу"?
Зачем же так прыгать то. все время, и каков итог "диких скачек"?
consts 30 августа 2018 | 11:59
В обозримом будущем может покинуть..
Поздравляю Эхо с нахождением замечательного словосочетания. Хотя, скорей всего, это получилось случайно.