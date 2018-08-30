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11:00, 30 августа 2018

Осужденный за экстремизм журналист РБК Александр Соколов вышел на свободу

Ему пересчитали срок по новому закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии.

После вступления закона в силу Соколов подал два ходатайства об освобождении. Первое суд отказался рассматривать, второе — удовлетворил 17 августа, рассказал сам журналист «Медиазоне». В фейсбуке он написал, что будет отбывать ограничение свободы, не уточнив срок. Его адвокат Алексей Чернышев сказал РБК, что в соответствии с приговором — это год. Однако, он полагает, что в ближайшее время его подзащитный обратится в суд по месту жительства, чтобы и этот срок ему зачли.

Спецкора РБК арестовали в 2015 году спустя несколько недель после публикации расследования о кражах при строительстве космодрома Восточный. Обвинили журналиста в участии в деятельности организации «Армия воли народа», признанной в России экстремистской. По версии следствия, после запрета она продолжила работать под другим названием. Соколов вину не признал. В прошлом году его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Еще двое фигурантов получили по четыре года, один — условный срок. Ранее по закону «день за полтора» из колонии освободился осужденный вместе с Соколовым Валерий Парфенов.

Комментарии

7

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dataan 30 августа 2018 | 11:07

Ну вот. Отсидел и на свободу с чистой совестью. И Сенцов, отголодает года четыре и тоже под амнистию. Все как положено.

vlabumur 30 августа 2018 | 11:17

Отсидел и на свободу с чистой совестью.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Отсижу и выйду на свободу,
голова покрыта сединой,
встретишь ты меня и не узнаешь
,потому что стал совсем седой
.Скажешь мне,,пойдём другой дорогой
".со слезами я отвечу,,нет".(С)

oleg_andreevich 30 августа 2018 | 11:25

dataan: и один только Путин будет грести на галере вечно - закон тут бессилен.

contsignal 30 августа 2018 | 11:46

dataan:

Не знаю как с Вашей, у Соколова с совестью должно быть все в порядке. Быть посаженным в "чистилище" за попытку продвинуть закон об ответственности власти делает честь любому патриоту своей страны.

evgeny_biolog 30 августа 2018 | 11:16

Можно опять что-нибудь писать про кого-нибудь ...

motooppic 30 августа 2018 | 12:05

а вообще зря этих бандитов так рано выпускают. Лет десять/пятнадцать им надо давать, чтоб мозги у других на место встали!

contsignal 30 августа 2018 | 12:08

motooppic:

Вы правы, но я пошел бы дальше и расстреливал казнокрадов. Соколову же звезду Героя!

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