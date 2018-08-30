Осужденный за экстремизм журналист РБК Александр Соколов вышел на свободу
Ему пересчитали срок по новому закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии.
После вступления закона в силу Соколов подал два ходатайства об освобождении. Первое суд отказался рассматривать, второе — удовлетворил 17 августа, рассказал сам журналист «Медиазоне». В фейсбуке он написал, что будет отбывать ограничение свободы, не уточнив срок. Его адвокат Алексей Чернышев сказал РБК, что в соответствии с приговором — это год. Однако, он полагает, что в ближайшее время его подзащитный обратится в суд по месту жительства, чтобы и этот срок ему зачли.
Спецкора РБК арестовали в 2015 году спустя несколько недель после публикации расследования о кражах при строительстве космодрома Восточный. Обвинили журналиста в участии в деятельности организации «Армия воли народа», признанной в России экстремистской. По версии следствия, после запрета она продолжила работать под другим названием. Соколов вину не признал. В прошлом году его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
Еще двое фигурантов получили по четыре года, один — условный срок. Ранее по закону «день за полтора» из колонии освободился осужденный вместе с Соколовым Валерий Парфенов.
Комментарии7
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dataan 30 августа 2018 | 11:07
Ну вот. Отсидел и на свободу с чистой совестью. И Сенцов, отголодает года четыре и тоже под амнистию. Все как положено.
vlabumur 30 августа 2018 | 11:17
Отсидел и на свободу с чистой совестью.
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Отсижу и выйду на свободу,
голова покрыта сединой,
встретишь ты меня и не узнаешь
,потому что стал совсем седой
.Скажешь мне,,пойдём другой дорогой
".со слезами я отвечу,,нет".(С)
oleg_andreevich 30 августа 2018 | 11:25
dataan: и один только Путин будет грести на галере вечно - закон тут бессилен.
contsignal 30 августа 2018 | 11:46
dataan:
Не знаю как с Вашей, у Соколова с совестью должно быть все в порядке. Быть посаженным в "чистилище" за попытку продвинуть закон об ответственности власти делает честь любому патриоту своей страны.
evgeny_biolog 30 августа 2018 | 11:16
Можно опять что-нибудь писать про кого-нибудь ...
motooppic 30 августа 2018 | 12:05
а вообще зря этих бандитов так рано выпускают. Лет десять/пятнадцать им надо давать, чтоб мозги у других на место встали!
contsignal 30 августа 2018 | 12:08
motooppic:
Вы правы, но я пошел бы дальше и расстреливал казнокрадов. Соколову же звезду Героя!