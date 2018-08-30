Осужденный за экстремизм журналист РБК Александр Соколов вышел на свободу

Ему пересчитали срок по новому закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии.

После вступления закона в силу Соколов подал два ходатайства об освобождении. Первое суд отказался рассматривать, второе — удовлетворил 17 августа, рассказал сам журналист «Медиазоне». В фейсбуке он написал, что будет отбывать ограничение свободы, не уточнив срок. Его адвокат Алексей Чернышев сказал РБК, что в соответствии с приговором — это год. Однако, он полагает, что в ближайшее время его подзащитный обратится в суд по месту жительства, чтобы и этот срок ему зачли.

Спецкора РБК арестовали в 2015 году спустя несколько недель после публикации расследования о кражах при строительстве космодрома Восточный. Обвинили журналиста в участии в деятельности организации «Армия воли народа», признанной в России экстремистской. По версии следствия, после запрета она продолжила работать под другим названием. Соколов вину не признал. В прошлом году его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Еще двое фигурантов получили по четыре года, один — условный срок. Ранее по закону «день за полтора» из колонии освободился осужденный вместе с Соколовым Валерий Парфенов.