Компания Яндекс убрала из своего проекта «Карта эмодзи» три популярные у пользователей иконки
Как пишет издание «The Village», исчезли изображения унитаза, обезьянки и какашки. Пользователи любили отмечать обезьянкой и унитазом Кремль, а эмодзи «какашки» использовалась для описания Москвы и Санкт-Петербурга.
В компании пояснили, что экспериментируют и меняют набор эмодзи, которые можно использовать для описания мест.
Комментарии1
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Марина Физикова 30 августа 2018 | 10:46
Надо не эмодзи убирать,а исправлять то,чем ими отмечают