Компания Яндекс убрала из своего проекта «Карта эмодзи» три популярные у пользователей иконки

Как пишет издание «The Village», исчезли изображения унитаза, обезьянки и какашки. Пользователи любили отмечать обезьянкой и унитазом Кремль, а эмодзи «какашки» использовалась для описания Москвы и Санкт-Петербурга.

В компании пояснили, что экспериментируют и меняют набор эмодзи, которые можно использовать для описания мест.