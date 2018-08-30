Бывший вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напут получил девять лет тюрьмы за получение взяток
Как сообщает Reuters, в соответствии с решением суда Нью-Йорка, у 60-летнего парагвайца конфискуют более трех миллионов долларов, а еще он должен будет выплатить штраф.
В конце прошлого года присяжные признали Напоута виновным в получении взятки почти в три с половиной миллиона долларов и в вымогательстве еще 25 миллионов.
Комментарии3
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opiatnovyi63 30 августа 2018 | 10:40
Наверняка, к этим преступлениям причастна и наша воровская коррупционная власть! Может быть, сам лично Гарант!
edyunia 30 августа 2018 | 10:48
opiatnovyi63: \\Может быть, сам лично Гарант!\\
Думаю что это близко к правде.
eduard53 30 августа 2018 | 11:16
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Коррупция интернациональна.
Что дон Хуан, что вертухал любой,
Без разницы, – жирует всяк начальник,
Страной питаясь или же ФифОй.