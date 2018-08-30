Бывший вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напут получил девять лет тюрьмы за получение взяток

Как сообщает Reuters, в соответствии с решением суда Нью-Йорка, у 60-летнего парагвайца конфискуют более трех миллионов долларов, а еще он должен будет выплатить штраф.

В конце прошлого года присяжные признали Напоута виновным в получении взятки почти в три с половиной миллиона долларов и в вымогательстве еще 25 миллионов.