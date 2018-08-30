Более десяти тысяч человек в центре Сочи остались сегодня без воды
Причина – аварийная ситуация на водозаборных сооружениях, — сообщили ТАСС в предприятии Водоканал. По словам его представителя, к социально-значимым объектам организован подвоз воды.
Аварийные работы планируется завершить до конца дня.
Комментарии8
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traxau_okurka 30 августа 2018 | 10:34
Стабильность по путински. Величие Русскага Мира.
moisha_pid 30 августа 2018 | 10:56
traxau_okurka: А ты придурок ответь: - "крупнейший пожар в Мельбурне величие по тернбулльски ?"
Иди придурок проспись и не жри родимую без меры.
poluputing 30 августа 2018 | 11:15
moisha_pid: не вы ли 3-и в мире по числу загнувшихся от алкоголизма? Величие не пропьёшь . И чем Сочи лучше Крыма?
skull__ 30 августа 2018 | 11:19
poluputing: Не у вас ли самые пьющие бабы?
dataan 30 августа 2018 | 11:04
traxau_okurka: А что там сегодня в Мельбурне. Убогий, не подскажешь? :)))
kunst54 30 августа 2018 | 11:06
В это время могли сходить на олимпийский каток, на лыжах покататься, в биатлон пострелять.
monorim 30 августа 2018 | 11:33
Друзья я думаю что все проблемы России из за Советского прошлого, и демографической ямы во вторую мировую, сам Путин не виноват он старается изо всех сил сделать Россию сильной, но вот прошлое мешает ему.
bergmann 30 августа 2018 | 11:51
Это вeчныe новости из России: живя у моря остаться бeз воды.