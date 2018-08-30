Двое полицейских получили ранения в результате нападения на них неизвестного в Дагестане

Как сообщили «Интерфаксу» в МВД республики, инцидент произошел в одном из сел Хасавюртовского района. Полицейские потребовали от мужчины предъявить документы, в ответ он открыл стрельбу.

Сотрудники правоохранительных органов госпитализированы, нападавший скрылся.