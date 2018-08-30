Двое полицейских получили ранения в результате нападения на них неизвестного в Дагестане
Как сообщили «Интерфаксу» в МВД республики, инцидент произошел в одном из сел Хасавюртовского района. Полицейские потребовали от мужчины предъявить документы, в ответ он открыл стрельбу.
Сотрудники правоохранительных органов госпитализированы, нападавший скрылся.
Комментарии3
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traxau_okurka 30 августа 2018 | 10:36
Сразу две хорошие новости в одной)))) И ментам кровушку пустили, и показали, что ельцинские лихие 90-е фуфло по сравнению со стабильными 2000-ми путинскими.
moisha_pid 30 августа 2018 | 11:01
traxau_okurka: Тебе от редакции ЭМ и лично от главреда Венедиктоав респект и бонусы к зарплате.
Так что придурок продолжай дальше стебаться.
yralez 30 августа 2018 | 10:48
Не убили прохожего ?
А был ли он тогда ?
Вряд ли.