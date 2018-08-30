Валентина Матвиенко в обозримом будущем может покинуть пост спикера Совета Федерации

Об этом сообщает издание Знак.ком, со ссылкой на источники, близкие к руководству Единой России. Они говорят, что Матвиенко может уйти в отставку исключительно в силу возраста, а не из-за каких-то претензий к ее работе.

Претендентами на ее пост называют вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и министра обороны Сергея Шойгу.