Валентина Матвиенко в обозримом будущем может покинуть пост спикера Совета Федерации
Об этом сообщает издание Знак.ком, со ссылкой на источники, близкие к руководству Единой России. Они говорят, что Матвиенко может уйти в отставку исключительно в силу возраста, а не из-за каких-то претензий к ее работе.
Претендентами на ее пост называют вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и министра обороны Сергея Шойгу.
Комментарии25
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tv_victim 30 августа 2018 | 10:34
Почему-то все забыли, как она пролезла на этот пост....
traxau_okurka 30 августа 2018 | 10:38
tv_victim:
Валентина Матвиенко в СМИ сравнила себя с Маргарет Тэтчер,"скромно" заметив, что у них, по её мнению, много общего...
Вот и поди, догадайся:
То ли она, как и Тэтчер, боготворит Великобританию...
То ли, как и Тэтчер, ненавидит Россию...
mikhail_spb_ 30 августа 2018 | 10:46
traxau_okurka:
А Тетчер разве ненавидела Россию?
dataan 30 августа 2018 | 10:55
Так а что там с Набибулиной все же?
mikhail_spb_ 30 августа 2018 | 10:34
Если Валька-сосуля уйдёт с поста, то что же будет с бизнесом её талантливого сынульки?
luger_max_otto 30 августа 2018 | 10:36
С ними надо по делам их поступить: если нет оснований под суд отправлять- то просто наворованное изъять и отправить жить на обычную пенсию. Можно предоставить льготу: право невозбранно просить милостыню на Дворцовой площади.
ts 30 августа 2018 | 11:29
luger_max_otto: Будет ли Валька-сосуля подвергнута люстрации?
sensei54 30 августа 2018 | 10:40
Чингачгука - спикером? А что, не лишено...
Знаки различия - по перьям в индейских шапках.
Орлиные, куриные...Здорово!
andygo__ru 30 августа 2018 | 10:42
"в обозримом будущем может покинуть пост " ---
--- хм... странные какие-то новости стали появляться в последнее время: то "Валентина Матвиенко в обозримом будущем может покинуть пост", то "Александр Бастрыкин в обозримом будущем может покинуть пост"
...и только о Владимире Владимировиче Путине таких вот новостей нет. Ну и слава богу - вот она, стабильность!
П.С. Забавно, что у Бастрыкина есть такая презабавная книжка, под названием: Тени исчезают в Смольном
pravdatut 30 августа 2018 | 10:42
Члены власти стали подумывать о том, как быстрее проедать накопленное. Ведь наступают тревожные времена.
vpoiskahdna 30 августа 2018 | 10:46
Обозримое будущее это как, 5, 10, 20, а может 30 лет? Что проку с такой новости.
lager23 30 августа 2018 | 10:49
Тьфу на них!
Надоели!
sedoi63 30 августа 2018 | 10:50
В отставку уйти конечно можно, но вот люстрации вряд ли?
yralez 30 августа 2018 | 10:50
Какие претензии ?
Отслужила .....красными трусами...
vlabumur 30 августа 2018 | 10:56
а не из-за каких-то претензий к ее работе.
++++++++++++++++++++++++++++
А что она еще где то работает?
vasya_von_smetankin 30 августа 2018 | 10:59
Какая трагическая потеря для современной российской политики!
Можно сказать, просто катастрофа.
Если кто-то это заметил, конечно.
piterrr 30 августа 2018 | 10:59
Наворовала - дай другой швали поворовать!
bear123581321 30 августа 2018 | 11:02
Кто вам такие заголовки для новостей придумывает? Гоните в шею.
nigelliri56 30 августа 2018 | 11:05
То ли дело при вожде всех народов было. Предварительно подобный деятель обзывался врагом народа, а потом и полная отставка от жизни. Вроде и давно это было, но до сих пор СМИ по привычке продолжают оправдываться, что без смертного приговора обходится.
zurrog_ 30 августа 2018 | 11:08
"Сила возраста" спасёт Россию. Только на природу и надежда. Больше уповать, к сожалению, не на что.
timber_head 30 августа 2018 | 11:30
zurrog_: Мечты, мечты... Володину 54, между прочим. Ещё долго может "отдавать все силы на благо России"
kunst54 30 августа 2018 | 11:10
"Обозримое будущее" в России и не разглядишь, необозримо тут всё - и прошлое и будущее, да и настоящее тоже.
tks 30 августа 2018 | 11:16
И куда же она опосля, ах, несчастная!?
timber_head 30 августа 2018 | 11:27
tks: Куда подальше. Она ж не дура, понимает, насколько жаренным в стране запахло после всех Великих Побед и Необходимых Реформ. Думаю, недолго она после отставки в России проживет - благо натырено за годы "плодотворной деятельности" немало - и денюшка на счетах в странах "наиболее вероятного противника" есть, и собственность, уверен, тоже в тихой Европе. Да и парочка нероссийских паспортов, наверное, в заначке имеется.
timber_head 30 августа 2018 | 11:18
А чё? Самое время. Бабушке под 70. СОберет манатки и поедет наслаждаться "заслуженным отдыхом" в "страны наиболее вероятного противника". разница в том, что буржуйские пенсионеры живут на заработанное и сохраненное для них государством, а Матвиенко будет пропивать наворованное, с помощью российского государства, у российских граждан, в том числе пенсионеров.