Центр управления расследованиями объявил о прекращении работы

Его руководитель, Андрей Коняхин заявил, что уходит в отставку.

Михаил Ходорковский объявил о прекращении поддержки ЦУР, пояснив, что считает ошибочной организацию подготовки командировки троих журналистов в Центральноафриканскую республику.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля.