Центр управления расследованиями объявил о прекращении работы
Его руководитель, Андрей Коняхин заявил, что уходит в отставку.
Михаил Ходорковский объявил о прекращении поддержки ЦУР, пояснив, что считает ошибочной организацию подготовки командировки троих журналистов в Центральноафриканскую республику.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля.
Комментарии4
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sidi_pishi 30 августа 2018 | 10:38
Это четр знает что - не вижу причин для таких признаний. Не надо работать на публику, надо к цели идти поставленной
vlabumur 30 августа 2018 | 10:48
Недолго музыка играла
Недолго фраер танцевал.
piterjanis 30 августа 2018 | 10:52
да ладно! Демшиза уже заявила,что Ходор не причем
noxepy_88 30 августа 2018 | 11:07
Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить.