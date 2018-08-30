В США выходит очередная посмертная книга Джона Толкина «Падение Гондолина»

Ее издал 93-летний сын писателя Кристофер Толкин.

«Падение Гондолина» — очередная посмертная книга Толкина о вселенной Средиземья, а точнее, о городе, который штурмуют силы зла. По сюжету он противостоит Черному властелину Морготу, который похитил у эльфов Сильмариллы рукотворные камни. В них была заключена судьба мира. Постепенно Моргот уничтожил все могущественные королевства эльфов в Средиземье, и остался лишь один сопротивляющийся город – Гондолин, о битве за который и идет речь в новой книге Толкин. При этом, конечно, не обходится и без любви, а также предательства главных героев.

Эту легенду Толкин начал задумывать во время Первой мировой войны, находясь в госпитале после битвы на Сомме. Писатель не раз возвращался к этой истории в течение многих десятилетий, но создать завершенный текст так и не удалось. Восстановлением сюжета по сохранившимся черновикам занялся 93-летний сын Толкина Кристофер. Сюжет «Падения Гондолина» при этом частично присутствует в другом посмертном труде писателя – «Сильмариллионе», однако множество сцен в новой книге описаны более подробно.

«Падение Гондолина» — 15-е посмертное произведение Джона Толкина, изданное его сыном. Предыдущая книга – «Повесть про Берена и Лютиен» — вышла в прошлом году. При этом тогда Кристофер Толкин не исключал, что она может быть последней.