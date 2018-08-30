Сегодня истекает срок, отведенный Роскомнадзором Яндексe для удаления из поисковой выдачи ссылок на пиратский контент
Сегодня вечером истекает срок, отведенный Роскомнадзором компании Яндекс для удаления из ее поисковой выдачи ссылок на пиратский контент. В случае невыполнения требований, сервис Яндекс-Видео может быть заблокирован.
Интернет-компания утверждает, что действует в рамках закона и не хранит у себя никакого пиратского контента. Она намерена обжаловать решение Мосгорсуда, обязавшего ее удалить ссылки из выдачи.
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