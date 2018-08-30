Российский Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных россиян. В сотню вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры и силовики.

На первую строчку «автоматически» попал Владимир Путин, поскольку он занимает второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes, пояснили в журнале. Вторым по влиятельности россиянином оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф, третьим — руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин занял четвертую строчку. Замыкает пятерку лидеров премьер-министр Дмитрий Медведев.

В первую десятку также вошли гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, гендиректор РЖД Олег Белозеров и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Мэр Москвы Сергей Собянин оказался 13-м. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — занял 70 место, глава Чечни Рамзан Кадыров — 91. Замыкает сотню председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

В лонг-лист вошли порядка 1,5 тысяч человек. Forbes учитывал такие параметры как количество сотрудников, размер активов или бюджета под управлением, возможность влиять на жизнь людей, а также близость к президенту или «Единой России».