Журналисты Катерина Гордеева и Роман Супер выпустили документальный фильм про режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сама К.Гордеева.

«Фильм — попытка объяснить, как действовал проект «Платформа», что там были за деньги, как они тратились, как ставились спектакли. Мы привлекли экспертов, со всеми поговорили, своими глазами все посмотрели. Все документы, которые есть в фильме, мы проверили», — рассказала она.

Как отметила К.Гордеева, авторы хотели, чтобы «люди посмотрели на ситуацию более просвещенными глазами». «При съемке мы никак не понимали, когда надо остановиться. Мы пытались выяснить, какие претензии у следствия, и пришли к выводу, что они необоснованны. Нам казалось, что мы все снимем за месяц, покажем, что происходит, и все кончится. Все, что мы поняли, мы нарисовали в предельно простых схемах», — заключила она.

Фильм можно будет посмотреть на YouTube.

Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств в «Седьмой студии». Речь идет о мошенничестве с госсубсидиями на 133 млн рублей, полученными на проект «Платформа». Дело было возбуждено 19 мая 2017 года.

С августа 2017 года режиссер находится под домашним арестом.