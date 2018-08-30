В Москве сегодня откроются семь новых станций на Калининско-Солнцевской, или желтой ветке метрополитена. Таким образом общее число станций подземки без учета МЦК, составит 222.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию нового участка улучшит транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей. В перспективе эта ветка будет продлена до аэропорта Внуково.