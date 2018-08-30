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09:30, 30 августа 2018

В Москве сегодня откроются семь новых станций на Калининско-Солнцевской, или желтой ветке метрополитена

В Москве сегодня откроются семь новых станций на Калининско-Солнцевской, или желтой ветке метрополитена. Таким образом общее число станций подземки без учета МЦК, составит 222.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию нового участка улучшит транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей. В перспективе эта ветка будет продлена до аэропорта Внуково.

Комментарии

2

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vladimir_veteran 30 августа 2018 | 09:37

Все заточено на одного человечка.

andreyoo 30 августа 2018 | 10:00

vladimir_veteran: Все заточено на одного человечка.
--- О-о! Полагаете этот СамиЗнаетеКто пользуется метро?

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