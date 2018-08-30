Министерство транспорта не поддержало идею ГИБДД ввести единый экзамен по вождению, объединив «площадку» и «город»
Об этом говорится в письме ведомства, направленном в МВД, — пишет газета «КоммерсантЪ».
Минтранс опасается, что в городских условиях будет сложнее проверить навыки водителей грузовиков.
Претензии к предложению ГИБДД, по данным издания, есть и у Минобрнауки. Однако официально в министерстве свою позицию пока не подтвердили.
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