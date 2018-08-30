На сталелитейном заводе в Брянске обрушилась часть печи
На сталелитейном заводе в Брянске обрушилась часть печи. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре МЧС. Пострадали пять человек. По предварительным данным, это произошло из-за выброса пара в результате попадания в печь воды.
У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Завод работает в штатном режиме.
Комментарии8
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traxau_okurka 30 августа 2018 | 09:33
Стабильность по путински.
andre_klimov 30 августа 2018 | 09:38
К счастью - только стена каркаса (брянские источники). Предприятие - "Бежицкая сталь".
yralez 30 августа 2018 | 09:44
Завод еще работал ?
Чудо кончилось.
zloy_sok 30 августа 2018 | 09:52
Доказательство того что повышение пенсионного возраста просто избавление от людей. Они и так не доживают.
tv_victim 30 августа 2018 | 09:55
При царе, небось, печь построена... В лучшем случае - вывезена из Германии в конце сороковых....
vilingrad 30 августа 2018 | 10:00
Множатся техногенные катастрофы- валится советское наследие, а путинцы забили на технический прогресс. Ворюги:(
poluputing 30 августа 2018 | 10:07
vilingrad: Брянск, Армянск. Крымчан можно поздравить. Тараканы вернулись, дождь из клопов на подходе. Камней с неба пока нет, но всё поржавело и начинает отваливаться. Мужики, что от водки не померли, на пенсию в 65 (а работы нет и в 55)
xuato 30 августа 2018 | 10:05
А печь освятили по канону, а в праздник работали? Почти как накрытие на ЧАЭС, вода - в пар, пар - в водород и ...