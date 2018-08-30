На сталелитейном заводе в Брянске обрушилась часть печи. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре МЧС. Пострадали пять человек. По предварительным данным, это произошло из-за выброса пара в результате попадания в печь воды.

У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Завод работает в штатном режиме.