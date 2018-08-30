Срок полномочий главы СКР Александра Бастрыкина могут продлить на пять лет
Об этом сегодня, ссылаясь на собственные источники, пишет газета «КоммерсантЪ». Около месяца назад Бастрыкин ушел в отпуск, во время которого отметил свое 65-летие. Возраст, до которого председатель СКР может оставаться на своей должности, в законе не прописан.
Ранее в СМИ высказывались предположения, что Бастрыкин может не вернуться из отпуска, а его ведомство в ближайшем будущем расформируют.
Комментарии5
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yralez 30 августа 2018 | 09:34
На молодых и дерзких надо опираться.
Неужто не подросла смена старым членам ОПГ ?
luger_max_otto 30 августа 2018 | 09:44
Срок ему надо не продлить, а дать. И не полномочий, а отсидки.
mikhail_spb_ 30 августа 2018 | 09:41
Видать, серьёзная борьба идёт за эту группировку.
Мнения прямо противоположные - либо продлят на пять лет, либо ликвидируют прямо сейчас.
neyexo 30 августа 2018 | 10:02
А тюрьма что - подождет?
chichanik 30 августа 2018 | 10:04
Пожизненное светит ...