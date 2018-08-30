Срок полномочий главы СКР Александра Бастрыкина могут продлить на пять лет

Об этом сегодня, ссылаясь на собственные источники, пишет газета «КоммерсантЪ». Около месяца назад Бастрыкин ушел в отпуск, во время которого отметил свое 65-летие. Возраст, до которого председатель СКР может оставаться на своей должности, в законе не прописан.

Ранее в СМИ высказывались предположения, что Бастрыкин может не вернуться из отпуска, а его ведомство в ближайшем будущем расформируют.