Александр Соколов, осужденный по делу проведения референдума «За ответственную власть», освободился из колонии

Журналист РБК Александр Соколов, осужденный по делу инициативной группы проведения референдума «За ответственную власть», освободился из колонии. Об этом он сам сообщил изданию Медиазона.

Соколов сказал, что его освободили благодаря новому закону, по которому день в СИЗО засчитывается за полтора в колонии общего режима. Он уточнил, что это произошло лишь со второй попытки.

Журналист был арестован в конце июля 2015 года. Тверской суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в организации деятельности экстремистского сообщества.