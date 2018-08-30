Генсек ООН выразил обеспокоенность состоянием осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом заявил официальный представитель генсека.
Антониу Гуттериш обеспокоен из-за сообщений о критическом состоянии здоровья Сенцова, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он напомнил, что украинский режиссер, осужденный по обвинению в подготовке терактов в Крыму, более 100 дней назад объявил голодовку. Это уже второе заявление по Сенцову, сделанное в ООН за последние две недели. В середине августа эксперты организации призвали Россию освободить украинского режиссера «в срочном порядке без предварительных условий». Тогда же правозащитники и адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявили об ухудшении здоровья заключенного. Сотрудники ФСИН, в свою очередь, уверяют, что его состояния удовлетворительное.
Кроме того, ранее в поддержку Сенцова высказался ряд иностранных деятелей культуры и президент Франции Эммануэль Макрон. А мать режиссера подала прошение о помиловании своего сына в администрацию президента. В Кремле при этом говорили, что Сенцов должен подать такое прошение сам.
Напомним, Сенцов отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима в Лабытнанги. При объявлении голодовки в середине мая он потребовал освободить украинских политзаключенных из российских тюрем.
Комментарии15
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drgonish 30 августа 2018 | 09:06
Пусть приезжает, даст Сенцову козинаку.
opiatnovyi63 30 августа 2018 | 10:03
drgonish: Надо же, пригожинцы всей сворой теперь обрушились на генсека ООН!
prof57 30 августа 2018 | 09:16
О как. Генсеки ООН заботятся о судьбе террористов.
opiatnovyi63 30 августа 2018 | 10:05
prof57: Кто назначил террористом Сенцова? Российский суд? Который как раз судом не является, а есть филиал воровской криминальной власти РФ!
dorin1987 30 августа 2018 | 10:07
_: /судьбе террористов/ - Это Вы о Сенцове? Тогда странно, что Вы свою маму не сдаете в тюрячку чужой страны - она такая же "террористка" :)
perestarok 30 августа 2018 | 09:27
"Генсек ООН выразил обеспокоенность состоянием осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова"
Когда бомбят Югославию или Ирак генсеки ООН не выказывают озабоченность. Знают, что бомбят индейцев.
opiatnovyi63 30 августа 2018 | 10:08
perestarok: Не разбомбили бы Югославию, до сих пор бы там истребляли сербы хорватов и мусульман, а те , в свою , очередь , друг друга и сербов!
vargor 30 августа 2018 | 09:33
А почему генсек ООН озабочен судьбой осуждённого террориста и не обращает внимание на издевательства над невиновной Марией Бутовой в американском гестапо? Тоже лицемер и американская марионетка.
poluputing 30 августа 2018 | 09:39
vargor: prof57: drgonish: и кого же затерроризировал Сенцов, позвольте спросить? Если он террорист, то Бутина не из эскорт услуг , а простая плечевая.
vargor 30 августа 2018 | 09:57
poluputing: Для таких как вы и Хоттаб со всеми подобными святые люди.
poluputing 30 августа 2018 | 10:01
vargor: Фамилию своей плечевой теперь узнали? И чего ж тода у вас Путлер святой и Николка Кровавый?
staglla 30 августа 2018 | 09:42
А откуда у него вообще сведения? Вроде как к Сенцову то особо никого не пускают.
Он верит тому, что ему путинские вертухаи рассказывают?
lion64__2 30 августа 2018 | 09:52
В таком случае пусть этот ген-гомо-сек пришлёт террористу по вагону сала и пыва.
jblack2 30 августа 2018 | 10:02
Жалость и сострадание - нормальное человеческое чувство.
Но если, человек хочет умереть, стоит ли ему мешать?
Маргарет Тетчер, будучи премьером Великобритании, не стала вмешиваться в процесс голодовки террористов. Там не было питательных смесей, капельниц, уколов, витаминов. Кажется никто из ниже не прожил более половины срока "голодовки" Сенцова.
dorin1987 30 августа 2018 | 10:09
_: /человек хочет умереть/ - Человека схватили на территории оккупированной режимом царька РФ, устроили судилище за мыслепреступление, а теперь пытают. Может, тут проблема?
/в процесс голодовки террористов/ - При чем тут это - Сенцов ведь не террорист.