"Генсек ООН выразил обеспокоенность состоянием осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова"

Об этом заявил официальный представитель генсека.

Антониу Гуттериш обеспокоен из-за сообщений о критическом состоянии здоровья Сенцова, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он напомнил, что украинский режиссер, осужденный по обвинению в подготовке терактов в Крыму, более 100 дней назад объявил голодовку. Это уже второе заявление по Сенцову, сделанное в ООН за последние две недели. В середине августа эксперты организации призвали Россию освободить украинского режиссера «в срочном порядке без предварительных условий». Тогда же правозащитники и адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявили об ухудшении здоровья заключенного. Сотрудники ФСИН, в свою очередь, уверяют, что его состояния удовлетворительное.

Кроме того, ранее в поддержку Сенцова высказался ряд иностранных деятелей культуры и президент Франции Эммануэль Макрон. А мать режиссера подала прошение о помиловании своего сына в администрацию президента. В Кремле при этом говорили, что Сенцов должен подать такое прошение сам.

Напомним, Сенцов отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима в Лабытнанги. При объявлении голодовки в середине мая он потребовал освободить украинских политзаключенных из российских тюрем.