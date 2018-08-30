В правительстве высказали разные оценки потерь бюджета после смягчения пенсионной реформы

Так, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорит, что рост расходов пенсионного фонда составит 500 миллиардов рублей в течение шести лет. А вот вице-премьер Татьяна Голикова говорит, что предложение президента повысить возраст выхода на пенсию для женщин не до 63, а до 60 лет, приведет к потерям, которые исчисляются триллионами рублей.

Накануне президент выступил с обращением по поводу повышения пенсионного возраста и предложил некоторые меры по изменению правительственного законопроекта, который уже принят в первом чтении.