В правительстве высказали разные оценки потерь бюджета после смягчения пенсионной реформы
Так, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорит, что рост расходов пенсионного фонда составит 500 миллиардов рублей в течение шести лет. А вот вице-премьер Татьяна Голикова говорит, что предложение президента повысить возраст выхода на пенсию для женщин не до 63, а до 60 лет, приведет к потерям, которые исчисляются триллионами рублей.
Накануне президент выступил с обращением по поводу повышения пенсионного возраста и предложил некоторые меры по изменению правительственного законопроекта, который уже принят в первом чтении.
Комментарии20
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lenin3 30 августа 2018 | 09:08
Короче,опять пенсионеры виноваты в нехватке денег,а не провластное ворье..
utax 30 августа 2018 | 09:14
lenin3: Короче всем пока не пенсионерам приготовится ехать на заработки в Белоруссию Казахстан Украину а лучше гражданство пробивать вот итог Путина.
mikhail_spb_ 30 августа 2018 | 09:08
Странно: проведут пенсионный грабёж, но при этом заранее говорят об огромных потерях бюджета.
lenin3 30 августа 2018 | 09:18
mikhail_spb_: дык,все полученные в результате грабежа деньги уже заранее распиханы по оффшорам,то есть их нет на много лет вперед...
ostapbey 30 августа 2018 | 09:21
mikhail_spb_: потери бюджета??! ПОТЕРИ??
или это то, что НЕДОРАЗВОРОВАЛИ. Расценивается как потери. Или убыль .даже..
prostovanya 30 августа 2018 | 09:11
Короче - и тут бабла надо немерено. И тут нагреются...
polsan 30 августа 2018 | 09:24
prostovanya: Странно, что траты на собственных граждан, называют некоторые чиновники потерями!
prostovanya 30 августа 2018 | 09:27
polsan: Это у них оговорка по Фрейду...
andre_klimov 30 августа 2018 | 09:33
polsan:
Не траты, но - возврат отобранных у граждан для этих целей денег. Именно возврат изьятого и называют чиновники "потерями", поскольку они уверены, что это ИХ деньги.
i_c_e 30 августа 2018 | 09:22
Ни хрена они не считали. Отсюда и разница в оценках. Просто решили покончить с таким «атавизмом» как социальное обеспечение по старости. О чём Володин и проговорился на днях. «Всё для фронта — всё для Победы», кругом же враги.
vladimirgornitsky 30 августа 2018 | 09:23
Подтверждение и так очевидного: никаких серьезных расчетов и обоснований нет. Просто тупой отьем денег.
yralez 30 августа 2018 | 09:24
Грабить легко и приятно.......с помощью полиции, чекистов, вояк и тюрем.
Можно и поиздеваться.......якобы они потерпели..
compare 30 августа 2018 | 09:25
а может,меньше сориь деньгами на всякие глупые понтишки? и удивительно,какие "дорогие" у нас женщины,по-голиковой: триллионы на них надо! гнать надо,таких как голикова голиком,до двери...
urakirov 30 августа 2018 | 09:27
Судить надо всех потенциальных пенсионеров, еще на пенсию не вышли, а уже нанесли гады ущерб государству - вменить им упущенную прибыль, и пусть выплачивают всё до копейки!
andre_klimov 30 августа 2018 | 09:31
Правительство России, наконец, обьявило о том, что задуманная "пенсионная реформа" ничего, кроме потерь не принесёт. Но так и не задалось публично вопросом - "а какого хрена, собственно?"
vaka257 30 августа 2018 | 09:44
Прямой эфир оказался не совсем прямым.Штирлица выдали часы.Они показывали на руке двадцать пять минут десятого.Мало вероятно,что они стояли...
orein51 30 августа 2018 | 09:58
во поехали в обратку... отнимут 5, а поплачут по 0.5
slavik1951 30 августа 2018 | 09:58
Ну, вконец забрехались...
ppvngavr 30 августа 2018 | 09:58
Какая-то дурь и разнобой!
alien_3 30 августа 2018 | 10:02
Это все легко исправить. Бомбануть новичком чуток и вот уже доходами от нефти/газа почти ни с кем делиться не надо и денег в бюджете завались.