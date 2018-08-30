Михаил Ходорковский прекратил финансирование своего проекта «Центр управления расследованиями»

Его главный редактор Андрей Коняхин объявил о своей отставке. Таким образом была признана ответственность за подготовку поездки российских журналистов в Центральную Африку.

Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль были убиты в Центральноафриканской республике 30 июля.

Накануне Русская служба ВВС опубликовала переписку погибших журналистов с человеком, который должен был сопровождать их работу.

Корреспондент Русской службы ВВС Илья Барабанов сказал в эфире «Эха», что именно эта фигура вызывает сейчас большинство вопросов.

Барабанов добавил, что Мартин во время переписки всегда давал компетентные, развернутые ответы.