Z Архив новостей новости
5 6 6 3319
Эксклюзив Эха 09:00, 30 августа 2018

Михаил Ходорковский прекратил финансирование своего проекта «Центр управления расследованиями»

Его главный редактор Андрей Коняхин объявил о своей отставке. Таким образом была признана ответственность за подготовку поездки российских журналистов в Центральную Африку.

Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль были убиты в Центральноафриканской республике 30 июля.
Накануне Русская служба ВВС опубликовала переписку погибших журналистов с  человеком, который должен был сопровождать их  работу.

Корреспондент Русской службы ВВС Илья Барабанов сказал в эфире «Эха», что именно эта фигура вызывает сейчас большинство вопросов.

Барабанов добавил, что Мартин во время переписки всегда давал компетентные, развернутые ответы.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sensei54 30 августа 2018 | 09:04

Ходорковский признал ответственность.
«Это не по-пацански» - сказал плешивый пахан.

prostovanya 30 августа 2018 | 09:08

Человек, признающий свои ошибки, достойный человек.
Чего о государе и иже с ним не скажешь...

gvs 30 августа 2018 | 09:09

ЦУР сделал свое дело - ЦУР может удаВиться ))))

ukrovnadovaritvkotle 30 августа 2018 | 09:26

Цур слит, отмазать ходора не смогли, а все это мишкино болобольство мертвых не вернет.

vargor 30 августа 2018 | 09:29

Полный провал Ходорковского. В России он никому кроме горстки плохишей не нужен и это хорошо.

lager23 30 августа 2018 | 09:43

Урок для Ходорковского — с такой властью необходимо бороться её же методами (подстава, провокации, ложь, цинизм, подмена понятий, манипуляции, имитация, цинизм, подлог, пренебрежение законами, отсутствие норм приличия, аморальность, двойные стандарты, оперативная смекалка, серые деньги.... много денег)

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 501 6 7007 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

+ На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» Пострадавших нет…

5 116 6 17610 23.08
8читать ;смотреть
Kкурск, техника, происшествия, видео, события
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 184 6 19775 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 84 6 7961 27.08
Kистория, мнения
Блоги

ТВ-2 агентство новостей

Охранник администрации Советского района Томска «попал в рабство» Мужчина работал круглые сутки, без выходных, в течении почти двух месяцев. Он не мог покинуть свой пост, так как был единственным бессменным охранником. За работу ему не платили…

5 56 6 17033 23.08
Kтомск, общество, происшествия, события
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Грузия, хватит мечтать Грузинская полиция, грузинская бюрократия, грузинские государственные услуги стали местной достопримечательностью. Люди ездили в Грузию своими глазами увидеть чудо, рядом с которым Йети — рядовой прохожий…

5 62 6 21226 23.08
Kполитика, грузия, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Порошенко принёс извинения, корона с него не упала Думаю, что и зомбоящик кремлёвский по этой теме сегодня вечером пройдётся. Скажут две вещи: Порошенко облажался, а Россия очень сильная. Не скажут только одно…

5 205 6 53992 23.08
Kукраина, порошенко, политика, донбасс, мнения
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 55 6 7087 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 73 6 9325 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 48 6 6177 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 99 6 12705 24.08
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 47 6 6072 24.08
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 863 6 111931 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 81 6 10454 24.08
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7275 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 383 6 53835 24.08
Kнемцов, литва, мнения

Популярное за неделю

Новости

Киев планирует ввести санкции против двух десятков российских компаний из-за Крымского моста Ограничения затронут предприятия, которые имеют отношение к строительству…

5 1 6 7031
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мне кажется, небезопасно воровать у тех, кто должен являться цепными псами режима, которые бьют на улицах, крушат на улицах черепушки. Но, видимо, инстинкт сильнее рациональных соображений…

5 146 6 123733 25.08
#слушать 47:02 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 99 6 12705 24.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 185 6 355836 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Видео дня

+ В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...

5 380 6 87653 25.08
8читать ;смотреть
Kполитика, наркотики, власть, бельгия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7218990
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3636126

Сегодня в эфире