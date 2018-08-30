Михаил Ходорковский прекратил финансирование своего проекта «Центр управления расследованиями»
Его главный редактор Андрей Коняхин объявил о своей отставке. Таким образом была признана ответственность за подготовку поездки российских журналистов в Центральную Африку.
Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль были убиты в Центральноафриканской республике 30 июля.
Накануне Русская служба ВВС опубликовала переписку погибших журналистов с человеком, который должен был сопровождать их работу.
Корреспондент Русской службы ВВС Илья Барабанов сказал в эфире «Эха», что именно эта фигура вызывает сейчас большинство вопросов.
Барабанов добавил, что Мартин во время переписки всегда давал компетентные, развернутые ответы.
Комментарии6
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sensei54 30 августа 2018 | 09:04
Ходорковский признал ответственность.
«Это не по-пацански» - сказал плешивый пахан.
prostovanya 30 августа 2018 | 09:08
Человек, признающий свои ошибки, достойный человек.
Чего о государе и иже с ним не скажешь...
gvs 30 августа 2018 | 09:09
ЦУР сделал свое дело - ЦУР может удаВиться ))))
ukrovnadovaritvkotle 30 августа 2018 | 09:26
Цур слит, отмазать ходора не смогли, а все это мишкино болобольство мертвых не вернет.
vargor 30 августа 2018 | 09:29
Полный провал Ходорковского. В России он никому кроме горстки плохишей не нужен и это хорошо.
lager23 30 августа 2018 | 09:43
Урок для Ходорковского — с такой властью необходимо бороться её же методами (подстава, провокации, ложь, цинизм, подмена понятий, манипуляции, имитация, цинизм, подлог, пренебрежение законами, отсутствие норм приличия, аморальность, двойные стандарты, оперативная смекалка, серые деньги.... много денег)