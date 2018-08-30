Гугл разместил на стартовой странице поисковика логотип, посвященный русскому фотографу и химику Прокудину-Горскому
Американская компания Гугл разместила сегодня на стартовой странице поисковика логотип, посвященный русскому фотографу и химику Сергею Прокудину-Горскому. Таким образом корпорация отметила его 155-й день рождения.
Дудл представляет собой фотографию Горского, разделенную на три цветовых канала, что демонстрирует технологию, которую использовал Прокудин-Горский для получения цветных снимков в начале 20-го века.
Комментарии2
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avp235 30 августа 2018 | 09:00
Коллекция фотографий Прокудина-Горского была куплена у его наследников в 1948 году Библиотекой Конгресса США. В настоящее время доступна в Интернете.
trekhgorny 30 августа 2018 | 09:38
Великолепный фильм Леонида Парфенова «Цвет нации » теперь есть на Ютубе. По теме.