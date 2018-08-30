Гугл разместил на стартовой странице поисковика логотип, посвященный русскому фотографу и химику Прокудину-Горскому

Американская компания Гугл разместила сегодня на стартовой странице поисковика логотип, посвященный русскому фотографу и химику Сергею Прокудину-Горскому. Таким образом корпорация отметила его 155-й день рождения.

Дудл представляет собой фотографию Горского, разделенную на три цветовых канала, что демонстрирует технологию, которую использовал Прокудин-Горский для получения цветных снимков в начале 20-го века.