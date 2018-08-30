РЖД планирует новую «стройку века»
РЖД планирует новую «стройку века» – пишет сегодня газета «КоммерсантЪ» — к 20 декабря должно быть готово технико-экономическое обоснование Второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали.
Строительство, которое, по словам одного из источников газеты, может обойтись в сто миллиардов, как ожидается, продлится примерно 10 лет.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
semia 30 августа 2018 | 08:50
Ну вот украденные пенсии и сюда пойдут тоже. Цена километра дороги будет раз в пять превосходить норму.
rom8883 30 августа 2018 | 08:56
semia: Наняли бы фирму из Китая. сделали бы быстро и дёшево.
А если посмотреть в ютубе "федеральная трасса Лена" становится понятно что автодорога уже вчера нужна. Вот куда деньги необходимо направить.
oldpartizan 30 августа 2018 | 08:58
rom8883: в качестве строителей лайкеров и репостеров набирать будут?
или китайцы с последующим расселением?
forfor 30 августа 2018 | 10:11
rom8883: А пилить?
lenin3 30 августа 2018 | 08:56
semia: а для кого строят,для китайцев?
utax 30 августа 2018 | 09:19
lenin3: Великий Путин же агент....Китая. Он им земли государственные разбазаривает, преференции всякие, ну просто лижет.
utax 30 августа 2018 | 09:24
semia: piterjanis: Способ разворовать а сказать что на дело пошло... Лакей и дальше правит барским домом... так что все в свой карман и чемоданы пихает, пихает пока барин не вернулся...а потом в бега..
yralez 30 августа 2018 | 09:27
semia: А всегда плачутся, что работают в убыток.
Но деньги появились и ближайшие 5 лет их будет поток, да и затем не прекратятся.
Получать их будет некому..
piterjanis 30 августа 2018 | 09:06
ну и славно. это зарплаты всем участникам стройки
andre21 30 августа 2018 | 09:25
"Пилите-пилите, Шура, они золотые". Чем больше распила, тем быстрее рухнет империя.
drgonish 30 августа 2018 | 09:28
Зачем еще одна дорога? Лучше раздайте народу по 600 рублей - люди себе по парочке дисков с видеоиграми купят или в кино сходят..
poluputing 30 августа 2018 | 09:34
drgonish: не-а, купят оне палёной водовки и загнутся, на 3-ем месте то Рассея по загнувшимся от алкоголизма. И тут в мире не последняя
compare 30 августа 2018 | 09:30
и достроено,это "чудо-юдо-муйский ...й",явно уже не будет...но вот,пилёж,в тишине тайги-милое занятие...видимо,шубохранилища якуньки,не дают покоя амбициям нового руководства..да и фон,"ласковый" для казносорителей: вон,пенсионеров,под орех разделали-можно все. сигнал понят и пошло соревнование,кто отхватит от "профицита бюджетовича",самый лакомый кус(ну,или один из лакомых,по субординации)..
oksana63 30 августа 2018 | 09:33
Северомуйский проект.
roony 30 августа 2018 | 09:34
100 миллиардов на 10 лет ....
Пахнет какой-то объебаловкой.
Тут или шишак сдохнет или падишах.
Короче план такой - берем кредит на 100 мильярдов , обналичиваем через офшоры и съебываемся .
РЖД это сила !
benin_papa__ 30 августа 2018 | 09:36
Вот и занятость предпенсионного контингента можно обеспечить.
Трудовые армии бамовцев- это вам не глупости про 25 млн высококвалифицированных рабочих мест Вполне осуществимое начинание.
roony 30 августа 2018 | 09:40
benin_papa__
Ну ты дебил ...
То есть кайлом махать по 12 часов в сутки это работа в самый раз для инсультников и астматиков ?
А жить в палатках ?
До этого даже СОВЕТСКОЕ руководство не догадалось, там зеки трудились в славные 70-е.
orein51 30 августа 2018 | 10:00
а к 30-му надо поземку до Монголии заобосновать...