РЖД планирует новую «стройку века» – пишет сегодня газета «КоммерсантЪ» — к 20 декабря должно быть готово технико-экономическое обоснование Второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали.

Строительство, которое, по словам одного из источников газеты, может обойтись в сто миллиардов, как ожидается, продлится примерно 10 лет.