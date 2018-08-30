Дональд Трамп обвинил крупнейшие интернет-сервисы в несправедливости по отношению к республиканцам

Он хочет проверить, законна ли деятельность Твиттера, Фейсбука и Гугл, которые, по его мнению, замалчивают мнения сторонников Республиканской партии.

В качестве подтверждения своих слов, он в Твиттере написал, что Гугл публиковал на своем сайте все обращения предыдущего президента Барака Обамы к нации, но прекратил эту практику с приходом к власти самого Трампа.