Дональд Трамп обвинил крупнейшие интернет-сервисы в несправедливости по отношению к республиканцам
Он хочет проверить, законна ли деятельность Твиттера, Фейсбука и Гугл, которые, по его мнению, замалчивают мнения сторонников Республиканской партии.
В качестве подтверждения своих слов, он в Твиттере написал, что Гугл публиковал на своем сайте все обращения предыдущего президента Барака Обамы к нации, но прекратил эту практику с приходом к власти самого Трампа.
Комментарии1
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gonduras_on_colyma 30 августа 2018 | 09:26
Если бы США были феодальной помойкой, а не демократической системой, то Гугл и прочие инет-гиганты уже попали бы под внесудебную блокировку айпи-адресов.Если бы США были феодальной помойкой, а не демократической системой, то Гугл и прочие инет-гиганты уже попали бы под внесудебную блокировку айпи-адресов.
Агент Рыжий явно учится у куратора Плюгавого, но им обоим не повезло, см. выше про феодальные помойки и демократии.