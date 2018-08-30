Российский журнал Форбс представил первый рейтинг влиятельных россиян

В него включены сто наиболее влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков. Последнюю строчку занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

На 50-м месте – председатель Совета директоров группы Альфа-Банк Петр Авен. Десятку замыкает президент ЛукОйла Вагит Алекперов, глава правительства Росии, Дмитрий Медведев, на пятом месте. Люди №3 и №2 — это глава Газпрома Алексей Миллер и председатель правления Сбербанка Герман Греф, соответственно.

Рейтинг предсказуемо возглавляет президент России Владимир Путин.