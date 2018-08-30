Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен состоянием украинского режиссера Олега Сенцова
Официальный представитель генсека напомнил, что Сенцов уже более ста дней продолжает голодовку, и по некоторым сообщениям, находится в критическом состоянии.
В середине августа ООН пыталась вмешаться в ситуацию вокруг Сенцова, — напоминает издание Ньюз.ру.ком. Тогда эксперты этой организации призвали российские власти освободить его в срочном порядке без предварительных условий.
В 2015 году Сенцов был признан виновным в организации террористического сообщества в Крыму и приговорен к 20 годам колонии строгого режима.
Комментарии1
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banyi3 30 августа 2018 | 08:34
Уже не смешно....