Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен состоянием украинского режиссера Олега Сенцова

Официальный представитель генсека напомнил, что Сенцов уже более ста дней продолжает голодовку, и по некоторым сообщениям, находится в критическом состоянии.

В середине августа ООН пыталась вмешаться в ситуацию вокруг Сенцова, — напоминает издание Ньюз.ру.ком. Тогда эксперты этой организации призвали российские власти освободить его в срочном порядке без предварительных условий.

В 2015 году Сенцов был признан виновным в организации террористического сообщества в Крыму и приговорен к 20 годам колонии строгого режима.