Главный редактор Центра управления расследованиями, Андрей Коняхин, ушел в отставку
Cам ЦУР прекратил свое существование, Михаил Ходорковский заявил, что прекращает поддержку проекта. Таким образом была признана ответственность за подготовку поездки троих российских журналистов в Центральную Африку.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике 30-го июля.
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