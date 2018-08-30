Главный редактор Центра управления расследованиями, Андрей Коняхин, ушел в отставку

Cам ЦУР прекратил свое существование, Михаил Ходорковский заявил, что прекращает поддержку проекта. Таким образом была признана ответственность за подготовку поездки троих российских журналистов в Центральную Африку.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике 30-го июля.