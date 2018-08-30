Компания Яндекс убрала три иконки из нового проекта «Карта эмодзи»
Компания Яндекс убрала три иконки из нового проекта «Карта эмодзи», в рамках которого пользователи описывают места с помощью этих значков.
Как пишет издание «The Village», исчезли изображения унитаза, обезьянки и какашки. В компании пояснили, что экспериментируют и меняют набор эмодзи, которые можно использовать для описания мест.
В СМИ отмечалось, что пользователи любят ставить эмодзи какашки для описания Москвы и Санкт-Петербурга, а Кремль, в частности, обозначают обезьянкой и унитазом.
Комментарии4
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andre_klimov 30 августа 2018 | 08:23
А крыска там есть? А - козлы? А - радуга? А - рыбка?
sasass 30 августа 2018 | 08:24
Народ правильно отмечает , а правда не нравиться власти особенно...
eternity88 30 августа 2018 | 08:31
sasass: надо же как-то жизнь налаживать...
eternity88 30 августа 2018 | 08:33
вот какашку из Яндекса убрали. Ужели не чувствуете, насколько все более лучше стало сразу?