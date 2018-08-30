Компания Яндекс убрала три иконки из нового проекта «Карта эмодзи», в рамках которого пользователи описывают места с помощью этих значков.

Как пишет издание «The Village», исчезли изображения унитаза, обезьянки и какашки. В компании пояснили, что экспериментируют и меняют набор эмодзи, которые можно использовать для описания мест.



В СМИ отмечалось, что пользователи любят ставить эмодзи какашки для описания Москвы и Санкт-Петербурга, а Кремль, в частности, обозначают обезьянкой и унитазом.