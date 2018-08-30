Правительство разрешило использовать простую электронную подпись при получении госуслу
В постановлении, опубликованном на сайте правительства, говорится, что речь идет о ключе, полученном физическим лицом при личном приеме.
Отмечается, что внесенные изменения позволят сократить расходы заявителей, которые связаны с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.
Комментарии2
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vasyakirin 30 августа 2018 | 08:22
объясните дремучему, если я ставлю электронную подпись где то при покупке симки, с чего это оператор не скопирует её и не возьмет под меня кредит?
olegleon 30 августа 2018 | 08:27
vasyakirin: ты не ставишь, а подтверждаешь электронной подписью. т.е. идёт идентификация, а не пересылка самого "тела" подписи
в Эстонии уже давно применяют этот метод даже при голосовании и никто не берёт кредитов на другое лицо ))