Правительство разрешило использовать простую электронную подпись при получении госуслу

В постановлении, опубликованном на сайте правительства, говорится, что речь идет о ключе, полученном физическим лицом при личном приеме.

Отмечается, что внесенные изменения позволят сократить расходы заявителей, которые связаны с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.