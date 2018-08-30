Бывший начальник военной полиции Минобороны Игорь Сидоркевич назначен заместителем министра спорта

Об этом сообщается на сайте правительства. Как отмечает издание Медуза, 55-летний генерал возглавлял военную полицию с 2013 по 2016 год. До этого он более десяти лет служил в ФСБ.

Сидоркевич – глава петербургской Федерации дзюдо и вице-президент Федерации дзюдо России.