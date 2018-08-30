Бывший начальник военной полиции Минобороны Игорь Сидоркевич назначен заместителем министра спорта
Об этом сообщается на сайте правительства. Как отмечает издание Медуза, 55-летний генерал возглавлял военную полицию с 2013 по 2016 год. До этого он более десяти лет служил в ФСБ.
Сидоркевич – глава петербургской Федерации дзюдо и вице-президент Федерации дзюдо России.
Комментарии5
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ze_danil 30 августа 2018 | 08:23
а ещё он на дуде мастер играть и крестиком вышивать
причём дудит он поистине виртуозно... потому и такое назначение
yralez 30 августа 2018 | 08:24
Тут еще Минтруда не охвачено чекистами и полицаями.
Но по действиям понятно.....полностью схвачено.
banyi3 30 августа 2018 | 08:25
Вот это ПРАВИЛЬНО! И желательно бывшего начальника ФСИН Реймера, выпустить из тюряги и назначить главным тренером футбольной сборной (ну конечно ещё 20-30 прапорщиков )))))
sasass 30 августа 2018 | 08:27
Спорт решили военизировать , что ли...
lenin3 30 августа 2018 | 08:29
Скоро так и будет:сотни тысяч 45-летних пенсионеров-вертухаев,причем,получающих нехилые пенсии,будут пристроены на различные синекуры типа замов,советников и инспекторов,а простые мужики до смерти будут корячится на малооплачиваемой работе,ведь вертухаи гайки крутить не пойдут...