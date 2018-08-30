Заключенный, который получил госзащиту из-за избиения сотрудниками Ярославской колонии, рассказал об издевательствах
Заключенный Евгений Макаров, который получил госзащиту из-за избиения сотрудниками Ярославской колонии, рассказал об издевательствах в другом исправительном учреждении. Об этом сообщили в фонде «Общественный вердикт», юристы которого представляют Макарова. На этот раз речь идет не об избиениях.
По мнению заключенного, сотрудники колонии пытались спровоцировать его на агрессию. Во ФСИН заявление Макарова пока не прокомментировали.
Комментарии5
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banyi3 30 августа 2018 | 08:21
А можно личное дело этого правозащитника? За что сидит и сколько раз)
j_partizan 30 августа 2018 | 08:21
ФСИН - огромный, разнонаправленный бизнес.
olegleon 30 августа 2018 | 08:21
а кто его спровоцировал не несколько приговоров? пусть радуется, что совершает преступления в России, а не в США, где после третьего преступления уже пожизненное получил бы
zztop1960 30 августа 2018 | 08:25
olegleon: В РФ количество оправдательных приговоров снизилось в 3 раза: 0,2% от общего числа решений. Для сравнения, в различных государствах Евросоюза процент оправдательных приговоров — от 25 до 50 процентов, в США — 17,25.
sasass 30 августа 2018 | 08:30
Почему-то ФСИН решили дискредитировать - копают под юстицию Коновалова , что ли...