Заключенный, который получил госзащиту из-за избиения сотрудниками Ярославской колонии, рассказал об издевательствах

Заключенный Евгений Макаров, который получил госзащиту из-за избиения сотрудниками Ярославской колонии, рассказал об издевательствах в другом исправительном учреждении. Об этом сообщили в фонде «Общественный вердикт», юристы которого представляют Макарова. На этот раз речь идет не об избиениях.

По мнению заключенного, сотрудники колонии пытались спровоцировать его на агрессию. Во ФСИН заявление Макарова пока не прокомментировали.