Документальный фильм о профессиональной деятельности Кирилла Серебренникова вышел на Youtube
Он должен объяснить непосвященному зрителю как именно работала организация, сотрудников которой сейчас обвиняют в мошенничестве, — сказала «Эху Москвы» один из авторов ленты, журналист Катерина Гордеева.
Она подчеркнула, что все документы о деятельности платформы проверены авторами фильма лично.
Комментарии4
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assaassin 30 августа 2018 | 08:11
Разве воры не могут быть профессионалами?
banyi3 30 августа 2018 | 08:13
Надеюсь фильм без порнушки под хвост? )
zolingen 30 августа 2018 | 08:17
Вторая серия будет о хищении бюджетных денег?
moisha_pid 30 августа 2018 | 08:34
Вор оправдывается, да это уже стало модным в либеральной среде раскручивать воров от либералов - эхо одно из сми этим занимающее профессионально.