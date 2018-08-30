Сегодня истекает срок, отведённый Роскомнадзором «Яндексу» для удаления из поисковика ссылок на пиратский контент
В случае невыполнения требований доступ к «Яндекс.Видео» будет заблокирован. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. На прошлой неделе в «Газпром-медиа» сообщили, что по решению Мосгорсуда «Яндексу» необходимо удалить из выдачи ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиа-холдингу. Интернет-компания собирается обжаловать это решение. В «Яндексе» заявили, что закон о блокировке пиратского контента не распространяется на поисковики.
Если Роскомнадзор всё же заблокирует «Яндекс.Видео», то с большой долей вероятности, пострадают и сторонние интернет-ресурсы, как это уже было в случае с блокировкой мессенджера Телеграм, — отметил в интервью «Эху Москвы» руководитель общественной организации РосКомСвобода Артём Козлюк.
Это уже не первая блокировка, поэтому большинство пользователей знают, как её обойти, добавил Козлюк.
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