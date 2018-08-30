Михаил Ходорковский прекратил финансирование «Центра управления расследованиями» после гибели съемочной группы в ЦАР

Бизнесмен признал, что на проекте лежит частичная ответственность за ошибки при подготовке поездки погибших журналистов.

Одной из ошибок, допущенных ЦУРом, стала подборка фиксера – проводника съемочной группы в Центральноафриканскую республику, говорится в заявлении Ходорковского. Согласно документу, эту ошибку, как и само качество подготовки поездки погибших журналистов он частично возложил на продюсерскую группу проекта. Впрочем, себя Ходорковский также считает частично ответственным за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Он также принял отставку главного редактора ЦУРа Андрея Коняхина и добавил, что отдельная расследовательская группа, не имеющая отношения к проекту, ведет свою работу в ЦАР. Инвестиции же проекту со стороны бизнесмена прекращаются, отмечено в документе. В свою очередь, Коняхин в своем Фейсбуке подтвердил прекращение деятельности ЦУРа и обещал найти всех причастных к убийству Джемаля, Расторгуева и Радченко.

Российская съемочная группа погибла в Центральной Африке в конце июля. Журналисты собирались сделать расследование о ЧВК «Вагнера».