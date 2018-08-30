Михаил Ходорковский прекратил финансирование «Центра управления расследованиями» после гибели съемочной группы в ЦАР
Бизнесмен признал, что на проекте лежит частичная ответственность за ошибки при подготовке поездки погибших журналистов.
Одной из ошибок, допущенных ЦУРом, стала подборка фиксера – проводника съемочной группы в Центральноафриканскую республику, говорится в заявлении Ходорковского. Согласно документу, эту ошибку, как и само качество подготовки поездки погибших журналистов он частично возложил на продюсерскую группу проекта. Впрочем, себя Ходорковский также считает частично ответственным за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Он также принял отставку главного редактора ЦУРа Андрея Коняхина и добавил, что отдельная расследовательская группа, не имеющая отношения к проекту, ведет свою работу в ЦАР. Инвестиции же проекту со стороны бизнесмена прекращаются, отмечено в документе. В свою очередь, Коняхин в своем Фейсбуке подтвердил прекращение деятельности ЦУРа и обещал найти всех причастных к убийству Джемаля, Расторгуева и Радченко.
Российская съемочная группа погибла в Центральной Африке в конце июля. Журналисты собирались сделать расследование о ЧВК «Вагнера».
Комментарии3
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olegleon 30 августа 2018 | 08:05
если верить переписке, то многие при поездке в отпуск лучше подготавливаются
kara 30 августа 2018 | 08:16
Мавр сделал свое дело.....
по ЦУРу все получилось даже лучше чем они планировали.
а как Коняхин будет расследовать,если не только проект закрыли, но и денег перестали давать,а эти люди за идею не работают.
kvam 30 августа 2018 | 08:38
Найдет всех причастных?
А зачем, если Ходор и так не прячется?
Если только для того, чтобы на кого-нибудь это повесить.
Впрочем этим сейчас и занимаются всякие разные карамурзилки.