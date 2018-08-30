В ФБР не нашли доказательств взлома китайскими хакерами серверов с почтой Хиллари Клинтон

Федеральное бюро расследований выступило с таким заявлением после того, как кражу писем бывшего госсекретаря упомянул в Твиттере Дональд Трамп. Американский лидер написал, что за этим стоит Китай. При этом Трамп не привёл доказательств. Его сообщение в Твиттере появилось после того, как издание The Daily Caller со ссылкой на источники сообщило, что неназванная китайская компания, работающая в Вашингтоне, в своё время взломала почту Клинтон и получила доступ «практически ко всем» её письмам.