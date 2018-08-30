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07:45, 30 августа 2018

В ФБР не нашли доказательств взлома китайскими хакерами серверов с почтой Хиллари Клинтон

Федеральное бюро расследований выступило с таким заявлением после того, как кражу писем бывшего госсекретаря упомянул в Твиттере Дональд Трамп. Американский лидер написал, что за этим стоит Китай. При этом Трамп не привёл доказательств. Его сообщение в Твиттере появилось после того, как издание The Daily Caller со ссылкой на источники сообщило, что неназванная китайская компания, работающая в Вашингтоне, в своё время взломала почту Клинтон и получила доступ «практически ко всем» её письмам.

Комментарии

9

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olegleon 30 августа 2018 | 07:48

если не нашли, то молодцы китайцы. хорошо "затёрли" следы.
а то наши всегда пишут в своих прогах для взлома "сделано в России по заказу Кремля" и ФБР их вычисляет ))

andre_klimov 30 августа 2018 | 08:05

olegleon:
Малыш, как ты думаешь, для чего была произведена эта нехитрая "разводка"? :)

Раньше говорилось о том, что почту Клинтон взломали либо "китайцы", либо "русские". И что "русские" потом пытались эту инфромацию использовать для вмешательства в американские выборы. Ну вот, ФБР теперь говорит "это точно не китайцы". Теперь подумай, если можешь...

olegleon 30 августа 2018 | 08:19

andre_klimov: чудик, да почту Клинтонши мог взломать любой молодой кулхацкер. это аналог "применения химоружия режимом Асада", когда войска якобы применяют всего одну бочку непонятно зачем с военной точки зрения, но понятно зачем с пропагандистской.
а уж "вмешательство в выборы" это уже просто смех. особенно после заявлений, что это вмешательство вообще никак не повлияло на результаты.

andre_klimov 30 августа 2018 | 08:37

olegleon:
Всё-таки начни думать. Поможет :)

Преступные намерения и действия по их осуществлению караются, даже если они не привели к ожидаемым результатам.
Действительно, скоро посмеёмся, тут ты прав...

neyexo 30 августа 2018 | 08:27

olegleon:
нет, просто Трамп говорит всегда - "Да, это сделала Россия, но также это мог быть Китай и кто угодно"
Т.е. нужно показать что не Китай.
Показать, что не остальные также, труднее, но и это выполнимо.

dmitry35 30 августа 2018 | 08:02

Штатам с Китаем ссорится- себе дороже, а Россию можно нагибать санкциями и санациями.

zolingen 30 августа 2018 | 08:15

Как можно найти то, чего никогда не было?

neyexo 30 августа 2018 | 08:16

В ФБР такие же люди как везде, даже чуть тупее.
Надо - найдут, не надо - не будут сильно искать

penny 30 августа 2018 | 08:24

Вообще то клинтон приезжал с докладом о выборах жены не в китай а в россию, и соответственно увез несколько миллионов гонорара. Так что обвинять китай во вмешательство в амерские выборы странно...

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